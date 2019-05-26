Гройсман не планирует объединяться с Порошенко на выборах в Раду

Киев, , 22:23 — REGNUM Подавший в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который не планирует создавать никаких коалиций, намерен идти на парламентские выборы со своей политической силой «Украинская стратегия». Об этом сказал сам глава правительства в интервью изданию «Факты».

По его словам, предложения об объединении с партией экс-президента страны Петра Порошенко поступали. При этом украинские политики обсуждали разные возможности.

«Я принял решение, — сказал Гройсман. — Я буду идти самостоятельно и это решение для меня является окончательным».

22 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства в Киеве заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде придется реагировать на угрозы в секторах энергетики и безопасности, а также решать проблему высокого госдолга.

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