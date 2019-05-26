Действующая коалиция теряет большинство в Европарламенте

Милан, Италия, , 22:20 — REGNUM Действующая коалиция альянсов «народников» и «социалистов» утратит совокупное большинство в новом составе Европарламента, сообщает Rainews в воскресенье, 26 мая, со ссылкой на данные экзит-поллов и подсчета голосов в странах, где выборы уже завершены.

Предполагается, что «народники» получат 173 места в новом составе Европарламента (из 750), «социалисты» — 147.

Ранее предполагалось, что для формирования новой коалиции два этих альянса заключат союз с либералами (по предварительным данным — 102 места).

Четвертой по величине фракцией в новом составе парламента ЕС должны стать «Зеленые» (71 место). Однако состав альянсов в новом составе парламента может измениться.

26 мая в большинстве стран ЕС проходят выборы в Европарламент, в нескольких странах выборы прошли 23−25 мая.