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Действующая коалиция теряет большинство в Европарламенте

Политика

В Евросоюзе проходят парламентские выборы

Милан, Италия, 26 мая 2019, 22:20 — REGNUM  Действующая коалиция альянсов «народников» и «социалистов» утратит совокупное большинство в новом составе Европарламента, сообщает Rainews в воскресенье, 26 мая, со ссылкой на данные экзит-поллов и подсчета голосов в странах, где выборы уже завершены.

Предполагается, что «народники» получат 173 места в новом составе Европарламента (из 750), «социалисты» — 147.

Ранее предполагалось, что для формирования новой коалиции два этих альянса заключат союз с либералами (по предварительным данным — 102 места).

Четвертой по величине фракцией в новом составе парламента ЕС должны стать «Зеленые» (71 место). Однако состав альянсов в новом составе парламента может измениться.

26 мая в большинстве стран ЕС проходят выборы в Европарламент, в нескольких странах выборы прошли 23−25 мая.

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Выборы в Европарламент-2019
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