Вильнюс и Каунас могут сказать решающее слово на выборах президента Литвы

Вильнюс, , 21:34 — REGNUM После подсчёта данных из 815 из 1979 избирательных участков в Литве на выборах президента Литвы, второй тур которых состоялся сегодня, 26 мая, с огромным преимуществом побеждает Гитанас Науседа, который пока получает 74,24% голосов, у Ингриды Шимоните — 24,49%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Однако в настоящий момент нет данных ни с одного участка в Вильнюсе и Каунасе, где у Шимоните самая большая поддержка. Избиратели из этих двух городов составляют едва ли не половину всех избирателей. Именно за счёт Вильнюса и Каунаса Шимоните во время первого тура 12 мая вырвала победу у Наседу, опередив его, правда, менее, чем на 1%.

Повторится ли на этот раз такой сценарий, а главное, хватит ли Шимоните голосов избирателей Вильнюса и Каунаса, чтобы переломить такой большой разрыв, станет ясно ближе к полуночи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве сегодня, 26 мая, прошел второй тур президентских выборов, в которых за победу борются кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и банкир Гитанас Науседа.