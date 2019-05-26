В крупнейших странах ЕС явка на выборы Европарламента выше, чем в 2014

Милан, Италия, , 20:52 — REGNUM Почти во всех крупнейших странах ЕС, а также в Евросоюзе в целом, явка на выборах в Европарламент заметно выше, чем на выборах 2014 года, передает Europe Elects в воскресенье, 26 мая.

Явка выросла в Германии, Франции, Великобритании, Испании. Единственная страна их числа крупнейших в ЕС, где этого не произошло и явка осталась на том же уровне — Италия.

В Германии ожидается рост явки с 48% до 59%. Во Франции — с 42% до 52%. В целом в ЕС явка составит около 51% — самый высокий показатель за 20 лет.

26 мая в большинстве стран ЕС проходят выборы в Европарламент. В нескольких странах голосование уже завершено.