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В крупнейших странах ЕС явка на выборы Европарламента выше, чем в 2014

Политика

В Евросоюзе проходят парламентские выборы

Милан, Италия, 26 мая 2019, 20:52 — REGNUM  Почти во всех крупнейших странах ЕС, а также в Евросоюзе в целом, явка на выборах в Европарламент заметно выше, чем на выборах 2014 года, передает Europe Elects в воскресенье, 26 мая.

Явка выросла в Германии, Франции, Великобритании, Испании. Единственная страна их числа крупнейших в ЕС, где этого не произошло и явка осталась на том же уровне — Италия.

В Германии ожидается рост явки с 48% до 59%. Во Франции — с 42% до 52%. В целом в ЕС явка составит около 51% — самый высокий показатель за 20 лет.

26 мая в большинстве стран ЕС проходят выборы в Европарламент. В нескольких странах голосование уже завершено.

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Выборы в Европарламент-2019
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