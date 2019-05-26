Партия Меркель теряет более 7% на выборах в Европарламент — экзит-полл

Берлин, , 20:41 — REGNUM Партия Ангелы Меркель на выборах в Европарламент набирает на 7% меньше голосов, чем в 2014 году, передает в воскресенье, 26 мая, Europe Elects со ссылкой на данные нескольких экзит-поллов.

Тем не менее ХДС/ХСС останется на первом месте, набрав около 27−28% голосов. «Зеленые» набирают около 20−22% — вдвое больше, чем на прошлых выборах. Партия «Альтернатива для Германии» несколько увеличит свое присутствие в Европарламенте — по данным экзит-поллов, за нее проголосовали 10−11% избирателей (четвертое место).

Также предполагается, что явка на выборах в Германии к концу дня составит 59%, что более чем на 10% больше, чем на выборах 2014 года.

26 мая в большинстве стран ЕС проходят выборы в Европарламент. В нескольких странах голосование уже завершено.