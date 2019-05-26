Воскресенье, 26 Мая 2019 года
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Ле Пен опережает Макрона на выборах в Европарламент — экзит-полл

Политика

В Евросоюзе проходят парламентские выборы

Париж, 26 мая 2019, 20:24 — REGNUM  По данным экзит-поллов, партия Марин Ле Пен занимает первое место на выборах в Европарламент во Франции, опережая движение Эммануэля Макрона, передает Adnkronos в воскресенье, 26 мая.

Избирательные участки во Франции еще открыты, данные экзит-поллов опубликованы в СМИ соседней Бельгии, уточняет издание.

По этом данным, Ле Пен набирает 23−25% голосов, Макрон — 19−22%.

26 мая в большинстве стран ЕС проходят выборы в Европарламент. В нескольких странах голосование уже завершено.

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Выборы в Европарламент-2019
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