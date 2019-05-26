Названа конечная явка избирателей на выборах президента Литвы

Вильнюс, , 20:21 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Литвы объявила конечную явку избирателей на выборах президента Литвы, которые состоялись сегодня, 26 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Конечная явка составила 53,4%. В первом туре 12 мая явка составляла 56,46%.

Самым активным регионом стала курортная Неринга — 66,51%, самым пассивным Висагинас — 34,99%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве сегодня, 26 мая, прошел второй тур президентских выборов, в которых за победу борются кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и банкир Гитанас Науседа.