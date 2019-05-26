Воскресенье, 26 Мая 2019 года
20:21:38 МСК

Названа конечная явка избирателей на выборах президента Литвы

Политика

Явку в Литве оценивают, как очень высокую

Вильнюс, 26 мая 2019, 20:21 — REGNUM  Центральная избирательная комиссия Литвы объявила конечную явку избирателей на выборах президента Литвы, которые состоялись сегодня, 26 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Конечная явка составила 53,4%. В первом туре 12 мая явка составляла 56,46%.

Самым активным регионом стала курортная Неринга — 66,51%, самым пассивным Висагинас — 34,99%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве сегодня, 26 мая, прошел второй тур президентских выборов, в которых за победу борются кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и банкир Гитанас Науседа.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы президента Литвы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить