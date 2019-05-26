Праймериз в Ленинградской области прошёл со скандалом

п.г.т. Токсово, Ленинградская область, , 20:04 — REGNUM Сегодня, 26 мая, в Ленинградской области прошло предварительное голосование «Единой России». Жители региона должны были выбрать партийных кандидатов, которые пойдут на выборы в местное самоуправление в сентябре 2019 года. Как отмечают наблюдатели, активность избирателей достаточно высокая, и на сегодняшний момент на праймериз в Ленинградской области проголосовало около 70 тысяч человек.

В целом компания прошла спокойно. Однако в Токсовском городском поселении Ленинградской области был зафиксирован скандал с попыткой подкупа избирателей.

Издание Фонтанка.ru сообщает, что рядом с помещением где проходи праймериз, избирателям бесплатно предлагали спиртные напитки и деньги. Кроме этого издание отмечает, что к избирательному пункту автобусами подвозили людей, которые активно участвовали в праймериз.

По информации корреспондента 47news из-за массового подвоза людей, на избирательном участке дважды заканчивались бюллетени и люди уходили не проголосовав. Эту информацию подтвердила и глава Токсово Ольга Ковальчук. В итоге явка в Токсово составила рекордные 18%, тогда как в общем по Ленинградской области она была в районе 5%.

Максим Авдеев (кандидат, участвовавший в праймериз в Токсово) сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что большая часть кандидатов, возмущенная подкупом и написала соответсвующие жалобы в Областной оргкомитет проведения предварительного голосования ЕР и ГУВД.

По информации 47news, при попытке зафиксировать на камеру нарушения, корреспондент издания был облит водкой местным бизнесменом Владимиром Колесником. Его брат Леонид Колесник раньше был главой администрации Токсово (осужден условно за получение взятки), а сейчас на выборы идёт его сын Петр.