Предварительное голосование ЕР: на 17 часов мск явка составила более 8%

Москва, , 19:46 — REGNUM К 17 часам по московскому времени в предварительном голосовании «Единой России» приняли участие более 1,2 млн человек, сообщил журналистам заместитель секретаря Генерального совета партии Александр Грибов на селекторном совещании в ситуационном центре «Единой России».

«По последним данным, явка составляет более 8% от общего числа избирателей», — уточнил Александр Грибов.

Заместитель секретаря Генсовета партии напомнил, что уже закрылись счетные участки в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. «Самая высокая явка в этих округах зафиксирована в Республике Тыва — более 19,5%. Также высокий результат показывает Республика Алтай — почти 14% и Бурятия — около 9%», — заключил Грибов.

Напомним, «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем предварительного голосования. В этом году Единый день предварительного голосования проходит 26 мая. По его итогам будут определены кандидаты от партии на выборах депутатов законодательных собраний, административных центров и органов местного самоуправления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году выборы пройдут в 45 субъектах РФ. В 18 регионах — выборы высших должностных лиц, в 13 — кампании по избранию депутатов Законодательных собраний, в 21 — кампании по избранию депутатов административных центров, в 3 — выборы глав административных центров, а также 14 массовых кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещен 38 231 мандат. Также пройдут досрочные выборы четырех депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.

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