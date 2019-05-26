Предварительное голосование ЕР – почти 40% участников моложе 35 лет

Москва, , 19:39 — REGNUM В 2019 году в предварительном голосовании «Единой России» участвует рекордное количество молодежи за все время проведения самой процедуры. На выборы в законодательные собрания регионов и административных центров претендуют 38% участников предварительного голосования в возрасте до 35 лет — всего 1760 человек, сообщил в ходе селекторного совещания в ситуационном центре «Единой России» председатель координационного совета «Молодой Гвардии Единой России» Денис Давыдов.

«Среди регионов, где более половины участников — молодежь, — Республики Северная Осетия (Алания) и Калмыкия, Пензенская, Мурманская и Сахалинская области», — уточнил Денис Давыдов.

Напомним, в воскресенье, 26 мая, проходит и предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы депутатов в органы местного самоуправления. «На участие в выборах ОМСУ претендуют около 11 тысяч человек до 35 лет. Наиболее активными на муниципальном уровне по количеству зарегистрированных молодых участников являются Краснодарский край — 5 210 человек, Республика Башкортостан — 2002 человека и Брянская область — 728 человек», — добавил Давыдов.

Председатель координационного совета МГЕР отметил также роль кадрового проекта «Единой России» «ПолитСтартап» в процедуре предварительного голосования.

«Наставники участников «ПолитСтартап» ведут со своими подопечными постоянные консультации, общаются с ними онлайн либо присутствуют лично», — заключил Денис Давыдов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году выборы пройдут в 45 субъектах РФ. В 18 регионах — выборы высших должностных лиц, в 13 — кампании по избранию депутатов Законодательных собраний, в 21 — кампании по избранию депутатов административных центров, в 3 — выборы глав административных центров, а также 14 массовых кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещен 38 231 мандат. Также пройдут досрочные выборы четырех депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.

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