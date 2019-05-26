В Литве завершилось голосование на выборах президента

Вильнюс, , 20:00 — REGNUM В Литве сегодня, 26 мая, в 20.00 по местному времени (совпадает с московским) закрылись все избирательные участки и завершился второй тур выборов президента страны и выборы депутатов Европарламента от Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Активность за час до окончания голосования, учитывая данные за время дней досрочного голосования, составила 53%. К концу вечера на короткое время вышла из строя система ЦИК Литвы — некоторые участки, проверяя избирателей, приписанных д другим участкам, не могли проверить, голосовали они или нет — в Литве на этих выборах можно было голосовать на любом участке.

Традиционно самым пассивным регионом на выборах стал Висагинский район.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве сегодня, 26 мая, проходит второй тур президентских выборов, в которых за победу борются кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и банкир Гитанас Науседа.