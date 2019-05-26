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Генсек НАТО заявил о возможности спасти ДРСМД

Политика

В феврале 2019 г. глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Берлин, 26 мая 2019, 17:17 — REGNUM  Участникам Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) для спасения этого соглашения необходимо проявить политическую волю. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag.

«Времени остается все меньше, — сказал генсек НАТО. — Но договор можно спасти, еще не поздно».

Столтенберг добавил, что в нарушении ДРСМД якобы виновата Россия, которой необходимо уничтожить ракеты 9М729.

Как передавало ИА REGNUM, в феврале 2019 г. глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В свою очередь президент РФ Владимир Путин, реагируя на соответствующий шаг Вашингтона, подписал указ о приостановлении выполнения Москвой ДРСМД.

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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