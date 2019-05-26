«Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования в Севастополе

Севастополь, , 16:59 — REGNUM Сегодня на предварительном голосовании партии «Единая Россия» определились кандидатуры для выдвижения кандидатами от Партии в депутаты Законодательного собрания города Севастополя. Результаты голосования объявил председатель организационного комитета по подготовке и проведению ПГ Александр Витко.

Кандидатами по партийным спискам стало 24 человека: Инна Бут, Екатерина Бубнова, Алексей Вергуш, Андрей Гнеушев, Дмитрий Голиков, Татьяна Зенина, Евгений Зубарев, Василий Зубенко, Вячеслав Камзолов, Алексей Климов, Сергей Лисейцев, Евгений Мангул, Максим Мандрицкий, Инга Матяж, Евгений Мащенко, Светлана Мусаева, Николай Мусиенко, Антон Пархоменко, Григорий Прохватилов, Екатерина Рейер, Павел Сысуев, Антон Тицкий, Александр Юрьев, Алексей Ярусов.

Победителями ПГ, зарегистрировавшимися по мажоритарным округам, стали: 1 округ — Татьяна Лобач, 2 округ — Екатерина Алтабаева, 3 округ — Инна Гончарова, 4 округ — Владимир Немцев, 5 округ — Татьяна Щербакова, 6 округ — Сергей Колбин, 7 округ — Михаил Чалый, 8 округ — Михаил Брицын.

«Уверен, избранные кандидаты смогут с честью представить партию «Единая Россия» на грядущих выборах в Законодательное собрание города и заручиться поддержкой избирателей, чтобы впоследствии работать единой командой на благо севастопольцев», — сказал Витко.

Он также выразил благодарность всем, кто подал свои заявки на участие в ПГ и представил свои программы улучшения жизни Севастополя и его жителей. «Вы все показали, что обладаете идеями и энергией, которые готовы направить на развитие нашего города, что вам небезразлично его будущее. И я уверен: даже не став кандидатами на выборах депутатов Законодательного собрания, вы уже стали частью большой команды «Единой России» и будете принимать самое деятельное участие в ее работе на благо Севастополя», — сказал Витко.

Секретарь Севастопольского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Дмитрий Саблин отметил, что «у всех наших кандидатов разный жизненный и профессиональный опыт, свои взгляды, но их всех объединило общее — желание помогать развиваться городу и делать жизнь людей благополучнее и комфортнее». «Победителям предварительного голосования нужно будет 8 сентября уже не выборщикам, а всем жителям доказать свои слова делом. Ведь, как мы все понимаем, сказать, пообещать намного проще, чем сделать. Но севастопольцам нужны представители — люди дела. Уже завтра будущие кандидаты в депутаты Законодательного собрания Севастополя должны пойти к людям, встречаться с ними, принимать наказы, решать проблемы», — заявил Саблин.

По его словам, окончательный список кандидатов от Партии в депутаты Законодательного собрания Севастополя будет рассмотрен Президиумом Генерального совета ЕР во второй половине июня. Далее кандидатуры будут рассмотрены на Конференции регионального отделения Партии.

«Список получился очень насыщенным: в нем есть представители и медицины, и молодежи, и социальной сферы, также сферы образования и предпринимательского сообщества. Выражаю слова благодарности выборщикам, которые всю неделю работали на дебатах, задавали вопросы, проявляли активность и в итоге выбрали достойных кандидатов. Уверен, что мы дальше продолжим работу единой командой», — сказал Саблин.

Секретарь регионального отделения подчеркнул, что «главными руководителями Севастополя являются его жители». «Очень важно включаться в проблемы севастопольцев, к этому мы и стремимся», — заявил Саблин.

«Чем больше встреч мы проведем, чем больше рук пожмем, чем большему количеству людей мы поможем, так за нас люди и проголосуют. Сейчас все зависит от нас, от нашей работы», — резюмировал секретарь Севастопольского регионального отделения «Единой России».

Первый заместитель секретаря реготделения «Единой России», председатель Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева подчеркнула, что власть — это, прежде всего, ответственность. «Главное, чтобы те люди, которым доверили право быть кандидатами от партии «Единая Россия», работали по-настоящему. Если избранные кандидаты воспринимают власть как, прежде всего, ответственность, это будет хорошая команда», — сказала Алтабаева.

Парламентарий выразила надежду, что те, кто получат поддержку избирателей, будут работать единой командой на благо города и его жителей.

В 2019 году выборы пройдут в 45 субъектах РФ. В 18 регионах — выборы высших должностных лиц, в 13 — кампании по избранию депутатов Законодательных собраний, в 21 — кампании по избранию депутатов административных центров, в 3 — выборы глав административных центров, а также 14 массовых кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещен 38 231 мандат. Также пройдут досрочные выборы четырех депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.