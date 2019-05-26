Турция прекратила импорт нефти из Ирана

Ариф Асалыоглу, , 16:58 — REGNUM

Палата представителей США одобрила резолюцию по Турции

Новостное интернет-издание AhvalNews пишет о том, что комитет внешних сношений Палаты представителей США одобрили резолюцию, согласно которой Турцию следует исключить из проекта F-35 в случае приобретения Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Председатель комитета Элиот Энегль на заседании по обсуждению данного вопроса заявил, что резолюция осуждает турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана за его «авторитарное поведение» и призывает Турцию отказаться от покупки российских систем вооружения. «Они хотят купить наши системы вооружения, но это, конечно же, невозможно, пока Турция не отменит поставку российских ЗРК. Нельзя совершать покупки такого рода у обеих стран. Страна-член НАТО не может приобретать военное оборудование у России», — заявил конгрессмен. Сопредседатель Турецкой группы дружбы конгрессмен-республиканец Стив Чабот отметил, что очень надеялся, что дело не дойдет до подобной резолюции. «К сожалению, покупка Турцией С-400 приведет к ухудшению отношений. Турецкая сторона понимает нашу позицию и то, почему эта покупка недопустима. Я ожидаю, что Эрдоган примет правильное решение», — добавил он.

Турция провела крупнейшие военно-морские учения в трех морях

Согласно информации турецкого телеканала NTV Haber, республика провела одно из крупнейших учений военно-морских сил Deniz Kurdu — 2019 («Морской волк — 2019») в трех морях, окружающих Турцию. В учениях приняли участие 131 корабль, 57 самолетов и 33 вертолета. Согласно легенде, в восточной части Средиземного моря произошло землетрясение, после чего в зону бедствия, находящуюся у берегов провинции Хатай, была отправлена поисково-спасательная группа под командованием адмирала военно-морских сил Аднаном Озбала. Кроме того, прибыли спасательные бригады министерства здравоохранения, службы спасения 112, а также Красный полумесяц и отряды Управление по чрезвычайным ситуациям. Судно военно-морского флота «Искендерун», которое является основной службой материально-технического обеспечения транспорта и поддержки, передислоцировало службы спасения из провинции Мерсин в провинцию Хатай. Поисково-спасательные команды провели спасательные работы и осуществили эвакуацию людей, которые остались под развалинами.

«Охота на ведьм» в МИД: 249 задержаний

По данным новостного интернет-издания AktifHaber, министерство иностранных дел Турции сообщило о проведении пяти различных расследований, в результате которых было выявлено 249 персон для задержания. В 42 городах, в том числе в Анкаре, была начата операция по поимке сотрудников МИД, которых власти обвиняют в связях с проповедником Фетлхуллахом Гюленом. В ходе другой операции в отношении сотрудников вооруженных сил страны было задержано 140 человек. Среди них 41 человек — действующие офицеры сухопутных, воздушных и военно-морских сил. Среди задержанных — 4 полковника, 6 лейтенантов и 8 майоров.

200 тысяч государственных служащих готовятся к забастовке

Согласно статье обозревателя газеты Sözcü Эрдогана Сюзера, крупнейший профсоюз Турции Türk-İş предупредил государство о намерении начать забастовку, так как государство не идет на уступки и не хочет вести переговоры о повышении заработных плат 200 тысячам государственных служащих. Председатель Türk-İş Эргюн Аталай заявил, что не может найти «ответственное лицо», с которым можно было бы обсудить проблему контрактных работников, трудящихся на государственных предприятиях и организациях. Аталай отметил, что представители различных профсоюзов в январе направили предложения о повышении зарплаты и улучшении социальных прав, однако от госучреждений до этого дня не поступало ни одного предложения на эту тему. Аталай добавил, что не понимает подобного отношения к трудящимся. «В таком случае пусть власти расторгнуть контракты! Чего они ждут? Я призываю профсоюзы требовать от их членов отказаться от работы и не продлевать контракты. Иного пути я не вижу», — отметил он.

Гражданам Турции стало сложнее ездить в страны Шенгенского соглашения

Как передает турецкая редакция Deutsche Welle, в то время как Турция ожидала от Европейского союза отмену виз, европейцы вдруг ужесточили проверку турецких граждан, владеющими специальными паспортами. Кроме того, в два раза увеличилось количество людей, которым отказали при получении шенгенской визы. Генеральное консульство Турции в Дюссельдорфе информировало граждан о том, что при въезде в Германию путешествующим из Турции гражданам с специальными паспортами приходится проходить длительную проверку в аэропортах. А некоторых даже отправляют первым же рейсом обратно в Турцию. «Пограничная полиция Германии может во время проверки паспорта потребовать медицинскую страховку, обратный билет и 45 евро на каждодневные расходы или же действующую кредитную карту на весь срок пребывания», — предупредило турецкое посольство.

«Галатасарай» — чемпион!

Hurriyet Sport пишет о победе турецкого футбольного клуба «Галатасарай» на 33-ей, предпоследней неделе до завершения игр в высшей лиге Турции. Команда красно-желтых встретилась с футболистами «Башакшехира», чтобы побороться за первое место в Суперлиге. «Галатасарай» со счетом 2 — 1 выиграл и за неделю до окончания чемпионата стал победителем сезона. На 47 минуте Фегули из «Галатасарай» забил первый, а на 64 минуте Оньекуру забил второй гол. «Башакшехир» на 18 минуте забил один единственный гол благодаря игроку Риаду Байичу. «Галатасарай» уже в 22-ой становится чемпионом высшей лиги страны. Он увеличил разницу на три победы между своим главным соперником — клубом «Фенербахче», который был чемпионом Суперлиги 19 раз. С другой стороны, «Галатасарай» в 16-ый раз гарантировал себе место в Лиге чемпионов УЕФА.

Доклад о молодежи Турции в День молодежи

По данным, опубликованным газетой Cumhuriyet, депутат от Народно-республиканской партии (НРП) Текин Бинголь подготовил доклад о проблемах и положении молодежи на День молодежи и спорта (19 мая), который широко празднуется в Турции. В исследовании главной оппозиционной партии страны, кроме всего прочего, говорится об общем количестве задержанных и осужденных студентов, число которое составило 36 033 человек на конец 2016 года. По данным министерства юстиции, количество заключенных, которых задержали во время обучения в различных учебных заведениях, составило 2593 человек. Бинголь сообщил, что большинство из погибших на рабочем месте составляют молодые люди. За последние 7 лет 1872 молодых человек погибли в результате аварий на рабочем месте. Также увеличилось число самоубийств среди молодежи из-за безработицы. В течении последнего года 12 кандидатов в учителя наложили на себя руки из-за того, что их не взяли на работу. Безработица среди молодежи, которая составляла 19% в 2018 году, выросла до 26,1% в 2019. В Турции каждый четвертый молодой житель безработный, общее их число приближается к 2 миллионам. Уровень безработицы в период правления Партии справедливости и развития (ПСР) увеличился на 4 балла по сравнению с периодом до нее. В то время, как уровень безработицы среди молодежи в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) составляет 10,9%, в Турции эта цифра превысила значение в 2 раза.

«Мы готовимся к санкциям США»

Турецкая редакция интернет-издания Спутник поделилась с читателями оценкой министра обороны Турции Хулуси Акара о дискуссиях вокруг покупки Анкарой у России С-400 и возражениях США по этому поводу. Акар отметил, что Турция находится под угрозой и сообщил, что стране необходимо создать систему противоракетной обороны, так как нужно принимать меры и защищать страну, где живут 82 миллиона граждан. Несмотря на то, что все еще продолжают поступать недовольства со стороны американцев, Анкара в очередной раз дала понять, что не откажется от своего решения. Министр обороны отметил, что сделка о приобретении С-400 закрыта, хотя США продолжают утверждать, что не бывает закрытых сделок. Он также рассказал, что Турция направила военных специалистов в Россию для обучения эксплуатации С-400. Акар добавил, что «С-400 — это система обороны. Она будет защищать нашу страну от воздушных атак и ракет. У нее нет других функций. И это не должно кого-либо волновать». Вместе с этим, министр сообщил, что есть прогресс в вопросе приобретения американских Patriot. По его словам, 28−29 марта от США поступило новое предложение, в котором говорится о цене, передаче технологий, общем производстве и некоторых условиях обновления технологий. Акар добавил, что Турция готовится к возможным американским санкциям «О противодействии неприятелям Америки через санкции» (CAATSA) после поставок С-400. Говоря о дислокации зенитного комплекса, министр отметил, что батареи С-400 будут размещена там, где они будут наиболее полезны. «Окончательного решения по дислокации нет. Однако мы хотим провести работы по определению расстояния, на котором должны находится ЗКР С-400 и истребители пятого покаления F-35, чтобы они не могли повлиять друг на друга», — подчеркнул Акар.

Турция прекратила импорт нефти из Ирана

Джан Сезер в агентстве Reuters пишет, что Турция полностью соблюдает санкции США в отношении Ирана. После того, как закончился период, когда Вашингтон дал исключительную привилегию Турции, Анкара целиком отказалась от покупки иранской нефти. С 6 мая по сегодняшний день турецкую границу не пересек ни один танкер, перевозящий иранскую нефть. Аналитики сообщают, что за май месяц нефть в Турцию поставляли из других стран. Таких, как Ирак, Россия и Казахстан. Несмотря на то, что турецкая госкомпания «Тюпраш» обратилась с просьбой о продлении исключения ввиду того, что в Турции закончились запасы импортированной нефти, Вашингтон не удовлетворил эту просьбу. «После чего Турция обязалась выполнять все требования санкций», — пишет автор статьи.

На ультиматум США в адрес Турции ответила Россия

Турецкий телеканал NTV Haber сообщает, что правительство Турции до сих пор не ответило на ультиматум США, согласно которому Вашингтон дал две недели Анкаре на отказ от приобретения С-400. Телеканал передает, что на этот ультиматум ответила Россия. NTV Haber со ссылкой на пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова сообщило, что Кремль считает непозволительными требования США к Турции отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем, а саму сделку считает свершившейся. «К ультиматумам в целом мы относимся чрезвычайно негативно, мы считаем непозволительными подобные ультиматумы», — сказал Песков. По его словам, Кремль исходит из того, что руководство Турции, в том числе Эрдоган, неоднократно заявляли о том, что данная сделка является уже свершенной. «Из этого и исходим, эта сделка реализуется», — цитирует слова Пескова турецкий телеканал.

Вложил 100 долларов и потерял 70

Согласно информации интернет-издания SamanyoluHaber, тот факт, что Высшая избирательная комиссия Турции (ЦИК) не смогла объяснить причины отмены выборов в Стамбуле, а также информация в СМИ о том, что США поставили ультиматум Анкаре по поводу С-400, негативно сказалось на фондовой бирже Стамбула (Borsa İstanbul / BIST). За последнюю неделю вкладчики ценных бумаг понесли убытки до 70%. Издание пишет, что непонятно, когда остановится спад. Акции потеряли цену. «Как будто не хватало экономического кризиса, так еще одной причиной стало разногласие между Турцией и США из-за приобретения российской системы противоракетной обороны С-400, это два самых актуальных заголовка, которые негативно влияют на рынки», — пишет издание. Авторы напоминают, что 21 августа 1987 года биржевой индекс составлял 1,50 долларов. А 22 мая 2019 года этот показатель составил 1,37 долларов. «Другими словами, биржевой рынок снизился до уровня ниже, чем был 32 года назад. Чтобы было яснее: те, кто вложил в фондовую биржу Стамбула 100 долларов, потеряли 70 из них», — пишет SamanyoluHaber.

«Анкара намерена переселить Оджалана в Рожаву»

Представитель газеты Yeniçağ в Анкаре Ахмет Такан утверждает, что власти Турции прорабатывают план, согласно которому лидеру Рабочей партии Курдистана (РПК) Адбуллаху Оджалану подыскивается новое место пребывания. Напомним, Оджалан, приговоренный к пожизненному сроку, содержится в тюрьме на острове Имралы. По словам Такана, он может быть перевезен в так называемую Рожаву (курдские кантоны на севере Сирии). «Если резюмировать то, что обсуждается в кулуарах госструктур, то можно это описать так. Встреча адвокатов с Оджаланом, его письмо, которое они зачитали, связано с событиями в Сирии. То, что оглашение письма совпало с тем, что в Сирии начинается процесс написания Конституции, и то, что Оджалан требует учитывать важные для Турции моменты, говорит о том, что тут имеются в виду интересы Турции в Сирии. Кроме того, Оджалан просит своих сторонников завершить голодовки в тюрьмах. Это положительно повлияет на ситуацию в стране. Снижает накал. Перед процессами в Сирии создание спокойной обстановки в Турции говорит о том, что Оджалан хочет, чтобы в Конституции Сирии каким-то образом было закреплено право на местное автономное самоуправление для так называемой Рожавы. Самое важное в этом вопросе то, что Оджалан старается найти возможность, чтобы покинуть Турцию и перебраться в Сирию», — пишет эксперт.