Ватикану предстоит определиться к модели построения Украины как государства

Станислав Стремидловский, , 16:28 — REGNUM

Апостольская нунциатура на Украине опубликовала заявление о визите нунция, архиепископа Клаудио Гуджеротти, в Ватикан. 24 мая его принял в рамках частной аудиенции папа Римский Франциск. Нунциатура сообщает в этой связи (процитируем украиноязычную версию):

«Во время аудиенции папа хотел быть подробно проинформированным о текущей политической ситуации на Украине. Он попросил своего представителя заново передать новому президенту (Владимиру Зеленскому — С.С.) свое пожелание, уже тому переданное, чтобы на Украине — благодаря также и явному стремлению к диалогу во всех направлениях, которое было им (президентом — С.С.) высказано и которое, как надеется папа, находит широкую поддержку — наконец пришел мир и были определены дальнейшие конкретные меры, которые гарантировали бы экономическое и социальное развитие. Также Святейший отец хотел дополнительно быть проинформированным об отношениях между православными различными сообществами на Украине, за ходом событий которых он постоянно следит… Было также сосредоточено внимание на подготовке важной встречи 5 и 6 июля между Святейшим отцом, частью иерархов Украинской греко-католической Церкви и компетентными и высшими должностными лицами Святого престола».

Ватикан завязывает в отношении Украины в единое звено три узла — политику нового президента Зеленского, конфликт между православными конфессиями, ситуацию с униатами. Присутствие здесь второго узла понятно, хотя нельзя не отметить, что до сих пор Святой престол старательно дистанцироваться от комментариев на эту тему, не обозначая свою позицию как к собственно противостоянию украинскому православных Церквей, так и серьезной заморозке диалога по линии Московского патриархата — Константинопольского патриархата, ограничиваясь лишь сожалениями в связи с негативным влиянием всего этого на экуменический процесс. Кстати, эту равноудаленность Католической церкви постоянно отмечали и высокопоставленные представители Русской православной церкви. Однако сегодня, похоже, наступает тот момент, когда Ватикану предстоит определиться и высказаться. Потому что уже невозможно делать вид, что ситуация с Церквями на Украине является чисто религиозной — она окончательно трансформировалась в церковно-политическую. Более того, речь идет о модели построения украинской государственности.

Не в первый раз. Украинский публицист Мирослава Бердник напоминает, как сто лет назад создавалась «церковная автокефалия» в этом регионе. Она цитирует воспоминания бывшего премьер-министра Директории Владимира Чеховского. «Правительство Директории решило ввести автокефалию государственным законом, — отмечал Чеховский. — Государственный акт об автокефалии мы объявили в Киеве 1 января 1919 года, отметив, что украинская автокефальная Церковь с ее духовной иерархией ни в какой зависимости от патриарха всея Руси не стоит. Но православные епископы Украины игнорировали государственный акт об автокефалии. В этой связи в правительственных кругах Директории у кое-кого возникла идея создания украинского патриархата с призванием на патриаршество львовского митрополита Шептицкого. Само собой, в сущности, речь шла о введении унии, но слово уния как-то выпадало у тех, кто отстаивал идею создания украинского патриархата во главе с Шептицким. А отстаивали эту идею наши братья галичане».

Этими «братьями» были деятели Западно-Украинской Народной Республики, среди которых «особенно отметился» Лонгин Цегельский, «который после воссоединения ЗУНР и УНР вошел в правительство Директории как заместитель министра иностранных дел». Цегельский позже рассказывал о своей беседе с главой Директории Владимиром Винниченко, которая состоялась 19 декабря 1918 года. По его словам, Винниченко заявил ему тогда, касательно будущего Украины как государства: «Православие отменим. Это же оно нас завело под царя восточного, православного, это оно проводило обмосковление Украины. Православие всегда будет притягивать к Москве. Ваша уния хороша для отличия и от Польши, и от Москвы. Униат по природе становится украинцем. Созовем синод епископов, архимандритов и представителей мирян с Украины и посоветуем им принять унию, а Шептицкого поставим во главе. Еще и поладим с Римом, чтобы его сделал патриархом Украины… Оградим Украину стеной унии от Москвы раз и навсегда».

История повторяется. Сегодня перед украинцами вновь стоит вопрос, как будет строиться их государственность. Львов и галичане упорно тянут одеяло на себя, хотя их сильно подкосили итоги последних президентских выборов на Украине, когда Львовская область оказалась единственной, поддержавшей Петра Порошенко. Как отмечает проправительственный польский портал wPolityce, «галицкие элиты не хотят отделяться от Украины. Совсем наоборот: преобладает мнение, что Украина принадлежит им; что они настоящие носители украинской национальной идеи; что они представляют собой подлинный проект строительства украинского государства; в то время как остальная часть страны, избрав Зеленского, сделала ужасный выбор». И в этом «отражена суть проблемы, которая заключается в споре о форме современной национальной идентичности украинцев. Ее построение — это процесс, который сейчас происходит прямо на наших глазах, а окончательный результат остается неизвестным».

Украина оказывается перед развилкой. Либо новый президент подтвердит права галичан на насаждение в стране их версии строительства государства, либо даст им бой. И «воевать» будут не только политики, но и Церкви. Львов свой выбор сделал, когда утерявший президентское удостоверение Порошенко отправился в область, его там приветствовала Украинская греко-католическая церковь, и он рухнул в ее объятия. А значит нацеленной на экспансию УГКЦ более чем никогда, нужен статус патриархата, который Ватикан все это время отказывается ей предоставлять. Как дальше поведет себя Святой престол? Конечно, униаты — это его «дети», его порождение. Но сегодня речь уже идет не о взаимоотношениях между Ватиканом и украинскими греко-католиками или между униатами и украинскими православными. На кону модель построения Украины как государства. Святому престолу придется определяться.