Пушков высмеял идею Зеленского сделать Украину базой для покорения мира

Москва, , 15:56 — REGNUM Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) посмеялся над обещаниями нового президента Украины Владимира Зеленского сделать Украину базой для «дальнейшего покорения мира украинскими гениями». Свое мнение на этот счёт Пушков опубликовал сегодня, 26 мая, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский на своей странице в социальной сети Facebook написал, что сделает все от него зависящее, чтобы сделать его родную Украину «базой для дальнейшего покорения мира» украинскими гениями.

Свое заявление Зеленский сделал по случаю юбилея русского авиаконструктора ученого и философа Игоря Сикорского, которого новый президент Украины назвал «знаменитым украинцем». При этом сам Сикорский, который хоть и родился в Киеве, никогда себя украинцем не считал. После революции он эмигрировал сперва во Францию, а затем в США, где, в том числе, участвовал в деятельности русских монархических организаций.

Сенатор Пушков справедливо указал, что заявление Зеленского мягко говоря выглядит смешно.

«Зеленский поставил похвальную задачу: превратить Украину в «базу для дальнейшего покорения мира украинскими гениями». Есть три «но»: гениев пока не видно; «покорение мира» Украиной — это как полет на Марс; пока Украина это скорее база для шествующих с факелами любителей Бандеры», — написал Пушков.