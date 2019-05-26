Президентские дни Грибаускайте сочтены: как в Литве пройдёт смена власти

Вильнюс, , 15:41 — REGNUM После подсчёта голосов второго тура президентских выборов в Литве, которые проходят сегодня, 26 мая, уходящая президент Даля Грибаускайте автоматически не потеряет своего статуса и будет работать до середины июля, пока новый или новая глава государства не принесёт присягу на конституции Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Победитель выборов в течении пяти дней после дня голосования получит удостоверение «избранный президент» и круглосуточную охрану, на этом все изменения для победителя до присяги закончатся. В первый день работы нового президента правительство Литвы вернёт полномочия. Дата инаугурации уже назначена — 12 июля. Она пройдёт в парламенте, после чего победитель выборов поедет в президентский дворец, где от Дали Грибаускайте получит государственные символы.

В день инаугурации сложит полномочия и вся команда Грибаускайте. Новый президент самостоятельно назначает «своих людей» на ключевые посты. При этом у Грибаускайте 12 июля остаётся право для последнего обращения к народу, но она не обязана им пользоваться.

Уходящий президент также получает возможность круглосуточной охраны до конца жизни, свой кабинет в президентском дворце, автомобиль с личным водителем и пожизненная часть президентской зарплаты. Свыше 3 тысяч евро ежемесячно. Её основное место жительства — резиденция в престижном районе Вильнюса Турнишкес — также остаётся за ней. Впрочем, сама Грибаускайте ранее публично обещала не пользоваться резиденцией и за несколько лет до конца срока полномочий купила земельный участок в другом районе Вильнюса, где уже практически завершено строительства дома.

Титул «Президент Литвы» у бывших президентов также остаётся пожизненно. Похороны президента осуществляются за счёт государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве сегодня, 26 мая, проходит второй тур президентских выборов, в которых за победу борются кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и банкир Гитанас Науседа.