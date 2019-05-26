Игорь Коломойский посоветовал президенту Украины Зеленскому объявить дефолт

Киев, , 14:59 — REGNUM Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал нового президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешнему долгу. Об этом сегодня, 26 мая, пишет газета Financial Times в статье под заголовком: «Украинский олигарх призывает Владимира Зеленского объявить дефолт по долгам».

Коломойский утверждает, сто Украина могла бы последовать примеру Греции или Аргентины, которые, в свое время, также объявляли дефолт по внешнему долгу.

«Это пример для Украины», — сказал Коломойский.

Олигарх предполагает, что в случае дефолта по внешнему долгу Украине ничего не грозит, так как и Афины, и Буэнос-Айрес реструктурировали долги и у них якобы «все в порядке».

Примечательно, что экономика Аргентины так и не смогла оправиться от дефолта, а экономика Греции потребовала многомиллиардных вливаний со стороны Евросоюза и введения политики жесточайшей экономии, чтобы минимизировать последствия фактического дефолта.

Коломойиский пояснил, что, по его мнению, украинские граждане, выбрав Зеленского, ясно дали понять,. что они устали от реформ, которые проводятся в соответствии с условиями программы по предоставлению Украине финансовой помощи от Международного валютного фонда. Фактически эти реформы навязаны Украине МВФ.

«Если Зеленский слушается и не назначает встречи сам, то закончит как Порошенко. У него будут те же рейтинги — 5, 10 или 15 процентов вместо 73», — предупреждает Коломойский.

Стоит отметить, что ранее Зеленский уже говорил, что Украина продолжит придерживаться навязанных ей условий кредитования Международного валютного фонда.