МИД РФ ответил на угрозы Киева о введении «гамгургских» санкций

Москва, , 14:36 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что Киев потребует от Запада ввести новые санкции против России за «невыполнение решения Международного трибунала ООН по Морскому праву». Об этом сегодня, 26 мая, сообщает РБК.

Захарова отметила, что в последнее время российской стороне стало понятно, что никаких реальных поводов для введения новых антироссийских санкций на самом деле не нужно.

«Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно — их штампуют на потоке», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Украины обратились в Международный трибунал ООН по Морскому праву после того, как Россия предотвратила украинскую провокацию в Керченском проливе 25 ноября 2018 года и арестовала три украинских военных корабля и 24 украинских моряка-нарушителя.

Российская сторона заявила, что у трибунал нет юрисдикции для рассмотрения данного инцидента, так как он происходит в территориальных водах Российской Федерации и судьбу украинских моряков-нарушителей будет решать российский суд. В заседаниях трибунала Россия не участвовала.

Тем не менее трибунал встал на сторону Украины и потребовал от Москвы освободить украинские суда и моряков. На Украине это решение назвали «победой». Посол Украины в Германии Мельник заявил, что в случае невыполнения Россией данного решения, Киев будет требовать от Германии ввести против Москвы «гамбургские» санкции (Заседания трибунала проходили в Гамбурге). Он также назвал постановление трибунала «дипломатической победой» и «козырем».