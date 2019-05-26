Как кандидаты в президенты Литвы мечтали о Путине в Вильнюсе

Вильнюс, , 14:28 — REGNUM Кандидаты в президенты Литвы Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа, которые во втором туре президентских выборов борются сегодня, 26 мая, на последних дебатах фантазировали о диалоге с президентом России Владимиром Путиным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дебаты проходили у президентского дворца в центре Вильнюса на площади Дауканто в присутствии сотен жителей, которые пришли посмотреть на решающую схватку конкурентов.

Вопрос задавал профессор Института международных отношений Вильнюсского университета Томас Янелюнас. Он смоделировал гипотетическую ситуацию и спросил, как себя повели бы в ней Шимоните и Науседа.

«Вы узнаёте, что президент России Владимир Путин хотел бы посетить Вильнюс с официальным визитом. Основное условие — не поднимать никаких вопрос об оккупации Крыма и конфликте на Украине», — сказал Янелюнас и спросил, какие будут действия кандидатов.

«Нет», — довольная своей смелостью, ответила Шимоните.

Её главный конкурент Науседа решил покрасоваться ответом длиннее:

«А о чём мы тогда будем говорить, господин Путин? Разве не о главных вещах будем говорить? Замечательно, что вы хотите посетить Вильнюс, но вопрос Украины будет подниматься, нравится вам это или нет. Это принцип нашей внешней политики».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве сегодня, 26 мая, проходит второй тур президентских выборов, в которых за победу борются кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и банкир Гитанас Науседа.