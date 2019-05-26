ЦИК Литвы на выборах раздавал недействительные бюллетени

Вильнюс, , 14:26 — REGNUM Второй тур президентских выборов в Литве, основной день голосования которого проходит сегодня, 26 мая, не обошелся без ошибок организаторов выборов и курьёзов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Самым значимым инцидентом стала раздача бюллетеней для голосования литовским эмигрантам. Многие из них получили бюллетени без печати ЦИК Литвы. Когда начался скандал, глава литовского избиркома Лаура Матийошайтите заявила, что причина ошибки обнаружена, дальнейшая передача бюллетеней без печати остановлена, а эмигранты, которые уже получили бюллетени без печати, могут спокойно голосовать и с такими — мол, голоса обязательно будут засчитаны. С таким утверждением сразу же не согласился ряд литовских экспертов в избирательном праве, которые заподозрили ЦИК Литвы в желании загасить скандал. Такие бюллетени, утверждали эксперты в ряде литовских СМИ, совершенно точно будут признаны недействительными и пополнят процент испорченных бюллетеней, а голоса таких граждан учтены не будут.

Курьёз произошёл и с гражданином Великобритании Марком Адамом Гарольдом, постоянно проживающим в Литве. Он пришёл на избирательный участок для голосования на выборах депутатов Европарламента, однако получил и бюллетень президентских выборов. Гарольд сам вернул бюллетень членам комиссии напомнив, что он, как гражданин иностранного государства, просто не может голосовать за президента Литвы. Случай он описал на своей страничке в социальной сети Facebook, приложив фотографии бюллетеней как президентских выборов, так и депутатов Европарламента, что и вызвало в итоге скандал.

Появлялись и менее значимые ошибки. Например, каждый гражданин, проголосовавший на выборах, получал от членов комиссии памятную наклейку с текстом, что «я принял участие в выборах президента и депутатов Европарламента». Текст оказался с грамматической ошибкой.

В целом в день голосования, 26 мая, пока о серьёзных нарушениях не сообщается. Активность избирателей почти такая же высокая для Литвы, как и в первом туре 12 мая. Тогда, вместе с активностью во время досрочного голосования, явка перешагнула отметку в 56%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве сегодня, 26 мая, проходит второй тур президентских выборов, в которых за победу борются кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и банкир Гитанас Науседа.