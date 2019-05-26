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Иран хочет подписать со странами Персидского залива договор о ненападении

Политика

Обстановка в Персидском заливе накаляется из-за воинственных заявлений США

Тегеран, 26 мая 2019, 14:13 — REGNUM  Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении в связи с крайне напряженной обстановкой в регионе. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает пресс-служба правительства Ирана.

Сообщается, что глава иранского МИД Зариф выступил с инициативой подписания договора о ненападении между странами Персидского залива в Багдаде во время встречи с главой МИД Ирака Мухаммедом Али аль-Хакимом. Встреча прошла 25 мая.

Зариф подчеркнул, что Тегеран хотел бы наилучших отношений со странами Персидского залива и всячески приветствует любые предложения по снижению напряженности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обстановка в Персидском заливе всегда была напряженной из-за непрекращающегося противостояния между Ираном и Саудовской Аравией, а также Ираном и США, которые имею военную базу в Персидском заливе и свое военное присутствие в Ираке.

Обстановка ещё больше обострилась после того, как США заявили о выходе из соглашения по иранскому атому и восстановили режим антииранских санкций.

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Конфликт Саудовской Аравии и Ирана
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