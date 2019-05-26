Премьер Литвы больше не комментирует собственное будущее

Вильнюс, , 13:41 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, который проиграл в первом туре президентских выборов, сегодня, 26 мая, проголосовал во втором туре, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Публично несколько раз обещавший подать в отставку в случае проигрыша Сквернялис на этот раз был более сдержан.

«У меня свои планы. Когда будет подходящий момент, я их и прокомментирую», — заявил он после голосования.

До этого глава литовского правительства говорил, что «слово держу», а отставку подтверждал и в ночь на 13 мая, когда стало понятно, что во второй тур Сквернялис не попадает.

Однако уже на следующий день глава партии Союза крестьян и зелёных Литвы Рамунас Карбаускис, который и делегировал Сквернялиса на пост премьера заявил, что якобы в парламенте кроме нынешних правящих больше никто не хочет брать ответственность за правительство, поэтому от власти они вынуждены не отказываться. Ультиматум жителям — либо Сквернялис во втором туре, либо его отставка — первый раз сформулировал именно Карбаускис.

Сквернялис также сказал, что ему было «очень трудно решить» за кого из двух кандидатов голосовать, однако решение он в итоге принял.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве сегодня, 26 мая, проходит второй тур президентских выборов, в которых за победу борются кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и банкир Гитанас Науседа.