Захар Прилепин хочет поставить памятник «Мотороле»

Железноводск, Ставропольский край, , 13:36 — REGNUM Российский писатель и заместитель командира одного из батальонов ополчения ДНР по политической части, советник главы республики Захар Прилепин заявил, что мечтает поставить памятник одному из командиров ополчения в ДНР Арсению Павлову («Моторола»). Об этом публицист сообщил на пресс-подходе в Железноводске в рамках международного кинофестиваля «Герой и время», передаёт корреспондент ИА REGNUM 26 мая.

«Я хочу поставить памятник Арсению «Мотолоре». Главному моему товарищу в Славянске, потому что у меня другой мечты в жизни нет. Всё остальное у меня уже было», — сказал Захар Прилепин.

Он отметил, что памятник Арсению Павлову — сейчас для него не в планах, а в мечтах.

Напомним, что командир батальона «Спарта» Арсений Павлов погиб 17 октября 2016 года. В шахте лифта подъезда, в котором он жил, дистанционно подорвали бомбу. Спустя четыре месяца погиб и командир батальона «Сомали» Михаил Толстых: («Гиви») в его кабинете диверсант совершил взрыв. Похороны «Моторолы» и «Гиви» превратились в массовые акции памяти и благодарности местных жителей.

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