Воскресенье, 26 Мая 2019 года
12:01:20 МСК

«Золотые парашюты» свиты Грибаускайте: придворным уготована дипкарьера

Политика

Уходящая президент Литвы Даля Грибаускайте отблагодарила своё окружение престижными должностями на дипломатической службе

Вильнюс, 26 мая 2019, 12:01 — REGNUM  Настоящим ударом для некоторых карьерных дипломатов Литвы стал конец срока полномочий президента Дали Грибаускайте, пишет литовский портал Lietuvos rytas — советники Грибаускайте и сотрудники её канцелярии получили высокие и престижные посты в диппредставительствах Литвы по всему миру. Причём — без всяких конкурсов, в то время как карьерные дипломаты тщательно готовились к конкурсам и планировали побороться за эти места.

Операцию провернул личный оруженосец Грибаускайте — её верный глава МИД Линас Линкявичюс. Целая группа приближённых к Грибаускайте отправятся на работу в посольства Германии, Франции, Израиля, США и в другие страны.

Например, советник Грибаускайте по вопросам внешней политики Мартинас Лукошявичюс отправится в ранге первого секретаря в посольство Германии, другой советник также по внешней политике Довидас Шпокаускас — в таком же ранге отправится в США. Во Францию в посольство работать отправится советница президента по экономическим и социальным вопросам Кристина Бирайте, советница по вопросам экономики Лина Антанавичене и вовсе получила максимальный дипломатический ранг — чрезвычайного и полномочного посла. Как и руководитель внешнеполитического отдела канцелярии Грибаускайте Нериюс Алексеюнас. Он и Антавичене готовятся стать послами в Израиле и Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве сегодня, 26 мая, проходит второй тур президентских выборов, в которых за победу борются кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и банкир Гитанас Науседа.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы президента Литвы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить