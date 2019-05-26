«Всех нас, ленинградцев-петербуржцев, объединяет любовь к нашему городу»

Санкт-Петербург, , 11:22 — REGNUM Александр Беглов опубликовал в социальной сети ВКонтакте заявление об участии в выборах губернатора Санкт-Петербурга после очередной встречи с горожанами.

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«Сегодня на встрече с жителями Курортного района мне задали вопрос: пойду ли я на выборы губернатора Санкт-Петербурга? Я хочу ответить и здесь, на своей странице. Всех нас, ленинградцев-петербуржцев, объединяет одно. Независимо от возраста и социального положения, мы любим наш город. Любовь к Петербургу дает нам силы. Но приходит время, когда и нам нужно отдать городу долг, сделать что-то важное для него», — написал Александр Беглов.«Мы с командой проанализировали все сложные точки. Мы разработали реальный план и стратегию развития Петербурга. Теперь я принял важное решение. Да, я буду участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Если вы поддержите меня, я обещаю сделать все, чтобы Петербург стал самым передовым городом не только в России, но и в Европе», — подчеркнул временно исполняющий обязанности главы города.

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