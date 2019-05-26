В Единый день предварительного голосования ЕР открыты 2802 счетных участка

Москва, , 11:11 — REGNUM В Единый день предварительного голосования «Единой России» (ЕДПГ) 26 мая открыто 2802 счетных участка, на которых работают 11 208 членов счетных комиссий, в среднем — по четыре человека на комиссию. Счетные участки открыты с 8 до 20 часов. В это же время ранее зарегистрировавшиеся избиратели могут проголосовать за своих кандидатов онлайн. Об этом рассказал заместитель секретаря Генсовета «Единой России», депутат Государственной Думы Виктор Селиверстов.

«Процедура проведения предварительного голосования идентична проведению выборов. Счетные комиссии обеспечивают организацию предварительного голосования, а также реализацию единого порядка подсчета голосов избирателей. Все члены и председатели комиссий прошли специальное обучение. По итогам выборов они составляют протокол на основании данных участковых счетных комиссий и направляют их в организационный комитет», — заявил Виктор Селиверстов, добавив, что данная процедура почти не отличается от обычных выборов.

Он напомнил, что членами счетных комиссий не могут являться близкие родственники и сотрудники участников предварительного голосования (ПГ).

«Все регионы выполнили данное требование, а потому нельзя сомневаться в предвзятом отношении к тому или иному кандидату», — отметил Виктор Селиверстов.

Также замсекретаря Генсовета партии рассказал, что для проведения ЕДПГ было напечатано почти 4,5 млн бюллетеней и специальных защитных марок.

«Марки, централизованно напечатанные на «Гознаке», имеют несколько степеней защиты. За прозрачностью хода голосования и подсчета бюллетеней будут следить наблюдатели от кандидатов. Они тоже прошли обучение», — отметил он.

По его словам, во всех регионах, где сегодня проходит ПГ, созданы «горячие линии», на которые можно сообщить о выявленных нарушениях, получить консультации, узнать адреса счетных участков. Также в регионах работают мобильные юридические группы. Они оказывают юридическую помощь в случае нарушений и следят за легитимностью процесса.

«Единый день предварительного голосования — давно устоявшаяся процедура, которая полностью обеспечивает контроль за чистотой голосования. И Партия внимательно следит за открытостью и легитимностью процедуры и ее итогов», — заключил Виктор Селиверстов.

В 2019 году выборы пройдут в 45 субъектах РФ. В 18 регионах — выборы высших должностных лиц, в 13 — кампании по избранию депутатов Законодательных собраний, в 21 — кампании по избранию депутатов административных центров, в 3 — выборы глав административных центров, а также 14 массовых кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещен 38 231 мандат. Также пройдут досрочные выборы четырёх депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.