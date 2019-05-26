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Владимир Соловьёв встретился с активистом, обещавшим дать ему «леща»

Политика

Поводом стало высказывание телеведущего о ситуации вокруг протестов против храма в Екатеринбурге

Владимир Соловьёв встретился с активистом, обещавшим дать ему «леща»
Dmitry Rozhkov
Владимир Соловьёв

Москва, 26 мая 2019, 06:58 — REGNUM  Тележурналист Владимир Соловьёв встретился с уральским активистом Антоном Дербенёвым, который пообещал дать ему «леща» за слова о том, что в Екатеринбурге живут бесы. Об итогах встречи Соловьёв рассказал изданию РБК.

Тележурналист пояснил, что показал своему собеседнику фотографии и видео тех, кого именно считает бесами. Как правило. речь шла о нарушителях общественного порядка. Кадры вызвали у активиста разную реакцию, но в целом, как отметил тележурналист, расхождений у него с Дербенёвым оказалось не очень много.

Сам Антон Дербенёв тоже подтвердил факт встречи. «Встретились. Всё ok», — написал он на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе в Екатеринбурге прошли акции протеста против строительства храма в сквере у Драмтеатра. О ситуации высказались разные федеральные персоны, в том числе и Соловьёв. После этого Дербенёв пообещал дать ему крепкого леща. В ответ тележурналист пригласил его на встречу.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимир Соловьев позвал на встречу уральца, который обещал дать ему «леща»

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Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
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