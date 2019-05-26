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Юрист надеется на арест всех активов Порошенко

Политика

Это банковские счета, ценные бумаги, офшорные компании

Юрист надеется на арест всех активов Порошенко
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пётр Порошенко

Киев, 26 мая 2019, 04:34 — REGNUM  Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов намерен добиваться через суд ареста всех финансовых активов бывшего президента Петра Порошенко. Об этом он заявил в интервью телеканалу «112 Украина».

По словам Портнова, материалы «второго кейса» зарегистрированы в Государственном бюро расследований. О каком именно деле против Порошенко идет речь, юрист не уточнил.

Он добавил, что в течение нескольких недель ожидается ходатайство в суд. Прошение будет о том, чтобы ГБР ходатайствовало об аресте всех активов бывшего главы государства, включая банковские счета, акции, активы, облигации государственного займа, а также офшорные компании, часть из которых оформлены на подставных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении Порошенко возбуждены несколько уголовных дел, в частности, о госизмене и легализации преступных доходов.

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Уголовные дела в отношении Петра Порошенко
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