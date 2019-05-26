Воскресенье, 26 Мая 2019 года
04:16:30 МСК

Трамп обжалует решение суда по строительству приграничной стены

Политика

Временный запрет на использование средств оборонного ведомства наложил федеральный суд Калифорнии

Трамп обжалует решение суда по строительству приграничной стены
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Стена

Вашингтон, 26 мая 2019, 04:12 — REGNUM  Решение суда, заблокировавшее выделение средств на строительство участков стены на мексиканской границе, будет обжаловано. Об этом написал президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Временный запрет на использование средств оборонного ведомства для приграничного заграждения наложил федеральный суд Калифорнии. По словам Трампа, такое решение угрожает безопасности на границе и способствует распространению преступности, наркотиков и торговли людьми.

«Мы просим об ускоренной апелляции!» — написал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Пентагон заключил контракты на сумму около $1 млрд на возведение приграничной стены с двумя компаниями. Ранее Трамп объявил на границе чрезвычайный режим, чтобы направить около $6,4 млрд на строительство барьеров в обход конгресса. Против этого его решения были поданы иски.

Читайте также: Трамп строит всё больше планов о своей пограничной стене — СМИ

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Мексики не намерен «драться» с Трампом из-за мигрантов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство стены на границе США и Мексики
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить