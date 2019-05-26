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В Иране пригрозили кораблям США «секретным оружием»

Политика

Противостояние Вашингтона и Тегерана заметно обострено

В Иране пригрозили кораблям США «секретным оружием»
Official U.S. Navy Page
Американский флот

Тегеран, 26 мая 2019, 02:48 — REGNUM  Иранское «секретное оружие» способно потопить американские военные корабли в Персидском заливе. Об этом заявил высокопоставленный советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани агентству Mizan.

Корбани отметил, что в регионе находятся два американских корабля и предупредил, чтобы противник не позволял себе ни «малейшей глупости». В противном случае советник пригрозил США «двумя ракетами, двумя новыми вооружениями», которые, являясь полностью секретными, могут отправить на морское дно корабли вместе с командой и авиацией.

Заявление Корбани прозвучало на фоне обострения противостояния между Ираном и США. Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон ввел против ключевых областей иранской экономики жесткие санкции. Давлением власти США пытаются «изменить поведение» Тегерана. В частности, в Персидский залив была направлена авианосная группа.

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Противостояние Ирана и США
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