Зеленский станцевал на съемках «Лиги смеха»

Киев, , 02:24 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха». Об этом написал продюсер Сергей Перман в Facebook.

«Как вам такое появление президента?» — отметил он.

Фрагмент шоу опубликован в сети. Украинский лидер станцевал на сцене вместе с другими артистами, зрители встретили его овацией. Затем Зеленский поприветствовал зал, поцеловал в голову участника студии «Квартал 95» Евгения Кошевого и присоединился к зрителям.

В шоу «Лига Смеха» команды представляют комедийные сценки, соревнуются в импровизациях и юмористических ответах на заданные вопросы. Программу выпускает студия «Квартал 95», в которой Зеленский является одним из основателей.

Как сообщало ИА REGNUM, инаугурация Зеленского состоялась 20 мая. Уже 22 мая на официальном сайте Верховной рады была опубликована петиция о его отставке. Автор обращения заявил, что первые действия нового президента разочаровали украинских граждан.

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