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Депутат Европарламента о войне в Донбассе: «Надеюсь, что каждый хочет мира»

Политика

Гражданская война в Донбассе вспыхнула в 2014 г

Депутат Европарламента о войне в Донбассе: «Надеюсь, что каждый хочет мира»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Гражданская война на Украине

Киев, 25 мая 2019, 23:59 — REGNUM  Для достижения мира в Донбассе должны упорно работать Украина, Российская Федерация и Европейский союз. Об этом заявил депутат Европарламента от Великобритании Дэвид Коберн в комментарии телеканалу NewsOne.

«Я надеюсь, что каждый хочет мира (в Донбассе), — сказал Коберн. — Это интересы всех — интересы ЕС, интересы Украины и интересы РФ — получить мир».

По его словам, представители всех вышеназванных стран, включая главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, должны упорно работать для достижения результата.

Ранее украинский политик Виктор Медведчук заявил о том, что он не видит никакого смысла представлять интересы команды Владимира Зеленского как новой власти Украины.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Донбассе вспыхнула в 2014 г. после госпереворота в Киеве. Новые власти Украины направили нацбатальоны и ВСУ против мирных жителей региона, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

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Война в Донбассе
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