А я иду шагаю по стране, и я пройти еще могу: Герман Греф будет работать

Галина Смирнова, , 23:23 — REGNUM

Герман Греф подвел итоги своей деятельности на посту главы Сбербанка. Итоги поражают прибыльностью, в результате, акционеры, продлили срок его службы. Понятно, что акционерам всегда важна работа на прибыль. Получается — деньги решают всё, без оглядки на последствия от деятельности банка для экономики страны. А между тем, есть масса нелицеприятных историй клиентов банка от взаимодействия с ним. От комиссионных взиманий при переводах внутри банка с карты на карту, зарегистрированных в разных регионах, что напоминает своеобразную плату за роуминг, пожирающих деньги банкоматов, сбоев системы, блокировки карт, до проблем у бизнеса, которому по собственной ошибке банк не просто портит отношения в цепочке «предприниматель-заказчик», но и лишает будущего — возможности взять кредит в другом банке для продолжения деятельности, испортив кредитную историю. Историй на эти темы в социальных сетях масса. Одним из информационных источников банковской жизни является портал «Банки.ру», где можно проследить за жизнью каждого финансово-кредитного учрежденияи, их смертью, в том числе в результате зачистки банковского сектора, проводимого ЦБ. Достаточно прочитать отзывы, чтобы понять от чего не растут или гибнут предприятия, а граждане вынуждены признавать себя банкротами. Еще страшнее думать о будущем, когда экономику России охватит всеобщая цифровизация от Грефа, завершить создание которой он планирует к 2024 году.

Добросовестный банк, недобросовестный застройщик? Или наоборот?

Один из отзывов на «Банки.ру» оставил житель Перми, пребывающий, очевидно в эмоциональном потрясении, отчего не описал подробностей ситуации. Однако, узнать их оказалось возможным прибегнув к другим информплощадкам. В марте 2018 года, как писало Пермское подразделение издания РБК, одному из крупнейших в Перми застройщику — ООО «КД-Девелопмент», входящего в группу компаний застройщика «Камская долина"ввели процедуру наблюдения. Заявление о несостоятельности застройщика было подано «МРСК Урала» еще в октябре 2017 года. Как пояснил тогда изданию гендиректор компании «Камская долина» Андрей Гладиков, застройщик намерен независимо от процедуры наблюдения продолжить сдавать дома, рассчитывая на то, что это обстоятельство суд примет во внимание. Надо отметить, что СГ «Камская долина» работает или уже правильнее сказать работала на рынке 25 лет, но в 2016 году столкнулась с финансовыми претензиями к ней от контрагентов и подрядчиков, а также с закрытием кредитной линии и иска о банкротстве со стороны ПАО «Сбербанк». Одновременно застройщик взыскивает в судах задолженности своих контрагентов, также в арбитраже находятся иски о признании банкротами нескольких компаний холдинга «Камская долина» и, иски о личном банкротстве ее учредителей. В принципе, история, типичная для наших дней, с которой сталкивается бизнес последние годы все чаще. Как правило, бизнес в подобных ситуациях проигрывает, потому как суд да дело, растут долги, лишая возможностей исправить ситуацию. Между тем, в этой истории есть одна очень интересная и крайне важная деталь, которую, можно увидеть в публикации портала «Страхование58.ру» — пайщики одного из домов застройщика опасаются, что их квартиры могут быть реализованы в пользу «Сбербанка» с 40%-ным дисконтом. Особо примечательно, что на многие залоговые квартиры «Сбербанк» выдавал людям ипотечные кредиты. То есть, выдача кредитов на строительство квартир одобряласьдважды. Странно, не правда ли — Сбербанк, известный, как самый строго подходящий к оценке рисков, не проверил документызастройщикадосконально? Или проверил, решил, что всё в порядке, и принял положительные решения о выдаче кредита самому застройщику и его клиентам — ипотеки? Так что тогда заставило Сбербанк пересмотреть решения в ходе реализации проекта? Не из таких ли вот историй у нас в стране и возникают непримиримые войны на том или ином рынке, ведущие к монополизации то банковской, то строительнойсфер, хотя, безусловно, на рынке полным-полно недобросовестных фирм, но справиться с которыми, вполне возможно исправив законодательные погрешности. Не ведут ли банки какую-то свою игру, которая позволит им прибрать к рукам активы строительного бизнеса или просто манипулировать им себе в угоду. Как знать, может быть оно и к лучшему — быть может, монополизация нарвётся на национализацию и тогда государство не будет помогать монопольному бизнесу решать проблемы за счет госсредств, так как дешевле будет решить их напрямую.

Технологические сбои, подмоченная репутация. Так быть или не быть бизнесу в России?

Это лишь часть айсберга — большая история одной взрослой крупной компании. Есть еще истории помельче — от маленького бизнеса с небольшим, но стажем работы. Вот, например, из опубликованных на портале Банки.ру, отзыва клиента Сбербанка от июня 2018 года, короткими тезисами:

«Являюсь клиентом с 2012 года. В мае в связи с расширением, я обратился за кредитом. Все стандартно, кредитуюсь в Сбербанке довольно часто, часто закрываю кредиты досрочно. Как обычно позвонил андеррайтер и уменьшил запрашиваемую сумму… но черт с ним, благо есть свои сбережения. Самое неприятное случилось при получении кредита, только в момент подписания, я узнал, что срок 17 мес., при этом после одобрения кредита срок был озвучен 36 мес. Я так подозреваю, что андеррайтер совершенно далек от бизнеса и его реалий, и совсем не понимает, как формируются денежные потоки. Когда ты вкладываешь деньги в новое предприятие, ты рассчитываешь, что если что-то, не дай Бог, пойдет не так, то ты будешь в состоянии оплачивать кредит за счет действующих потоков. К тому же, у предприятия имеется срок, когда нужно только вкладывать, отдачу начинаешь получать на 2−3 мес. Так вот, по решению андеррайтера я должен оплачивать с первого же месяца сумму в 2 раза больше, чем по запрошенным и, заметьте одобренным условиям!!! Самое неприятное, что ты узнаешь об этом в тот момент, когда повернуть назад нет возможности, так как, зная все условия ты бы, возможно пересмотрел свои намерения, и нашел деньги в другом месте. Тут же на тебя давят взятые обязательства перед партнерами по проекту, и, менеджер говорит: да ладно, вы же все равно досрочно гасите! Так я и гашу досрочно, потому, что знаю, что и как делать!»

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На данный отзыв ответ Сбербанка, который всецело подтверждает строгость банка в подходе рассмотрения заявки на выдачу кредита, был такой:

«При рассмотрении вопроса о предоставлении кредита банк всесторонне оценивает возможные риски, которые могут непосредственно повлиять на надлежащее исполнение заемщиком всех условий кредитного договора, помогая тем самым клиентам избежать чрезмерной долговой нагрузки. Это обеспечивает снижение рисков и, как следствие, возвратность заемных средств. Мне стало известно, что коллеги связались с вами и предложили несколько путей решения вопроса»

Еще один пример:

«ИП Е-н Алексей А., 15.11.2013 мною был получен кредит в размере 2 000 000 рублей с ежемесячной выплатой 15 числа каждого месяца. 01.03.2016 в связи с ухудшением финансового положения я обратился к сотруднику кредитного отдела и сообщил о том, что не смогу внести очередной платёж 15.03.2016 г… мне сообщили, что дней до очередного платежа осталось мало, и будет просрочка платежа, в связи с которой моя кредитная история станет серой (не чёрной)…Мне была предоставлена отсрочка по основному долгу (627 059,55 руб) на 6 месяцев, по завершении отсрочки согласно новому графику платежей кредит был полностью и без просрочек погашен 15.05.2017 года. Но, 11.04.2018 года моей жене и поручителю по данному кредиту пришло смс от Сбербанка с претензией на сумму 627 059,55 рублей, с требованием о немедленной оплате задолженности, с угрозой в случае неоплаты обратиться в суд. Я сделал несколько звонков… ведь, возможно моя «серая» Кредитная история стала «чёрной», так как уже полгода мне везде отказывают с выдачей кредита там, где раньше проблем не возникало!!!»

Ответ Сбербанка от 24.04.2018 года по данному обращению:

«Мы проверили факты, указанные в Вашем обращении и обнаружили некорректное отражение данных в системах банка по договору… Проведены необходимые корректировки, исправленные данные переданы в Бюро кредитных историй. Приносим извинения за технический сбой, повлекший возникновение ошибки.»

Тандем — Герман Греф и Эльвира Набиулина: кто первым танцует бюджет России

Опять же, повторимся, это лишь несколько из множества историй — опубликованных. А сколько тех, кто не готов рассказывать про них? К чему приводят ошибки банка, мы наблюдаем в экономике страны. А между тем, Сбербанк уверенно шагает по стране. Теперь он готов заработанными на клиентах деньгами поделиться с ЦБ — покрыть его убытки, понесенные в 2018-м году, вместо выплаты дивидендов от своей рекордной прибыли в федеральный бюджет. Как сообщало агентство DailyStorm, изменить порядок выплаты дивидендов Сбербанка, предусматривающий по решению, принятому 2 года назад наблюдательным Советом Сбербанка, направлять на эти цели 50% от прибыли, предложила сама глава ЦБ — Эльвира Набиулина. По ее мнению, дивиденды Сбербанка нужно учитывать в доходной части ЦБ, а не перечислять их напрямую в федеральный бюджет. Герман Греф поддерживает ее решение. Вот только хочется понять, как главный банк страны, стоящий над другими финансовыми, кредитными истраховымиинститутами может в принципе генерировать убытки. Значит что-то идет не так? Или так, но по задумке ЦБ и может быть где-то, растет какая-то другая сфера, накаченная средствами страны, оказавшихся в руках ЦБ. Одной из причин получения отрицательного сальдо, которое по итогам прошлого года составило 434,6 млрд. рублей указывается санация банковского сектора, на которую, как сообщала ранее сама Эльвира Набиулина ЦБ потратил 2,3 триллиона рублей — и это только начиная с середины 2017 года. Продуманный банк не продумал стратегию санации, верите или нет?

Примечательно, что у Сбербанка своя методика оценки кредитоспособности заемщиков, применять которую ему разрешил главный банк — ЦБ. Как говорил известный мультгерой Винни-пух: «входит и выходит, замечательно выходит»! Одному банку разрешено многое, чего не позволительно другим, благодаря чему, в том числе, он стал практически монополистом. В то время, как Сбербанк с трудом кредитует, и порой создает клиентам невыносимые условия, другие банки вынуждены размещать свои средства в ЦБ. Бред? По всей видимости, да!

Так что с какой дырой в бюджете и в какой стране мы проснемся с вами «завтра» неизвестно. Ведь Банк России — это бренд, играющий, благодаря доступу к валюте, по правилам МВФ и в соответствии с Федеральным Законом «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года, не отвечающий по обязательствам государства, как и государство не отвечает по обязательствам банка. На этом фоне важно понимать, что те активы, которыми сегодня так или иначе, напрямую или через аффилированные компании, владеют банки или смогут завладеть, будут подчиняться регулятору, то бишь ЦБ, который юридически, еще раз подчеркнем, является самостоятельным юридическим лицом.