В Литве избирают нового президента

Вильнюс, , 07:30 — REGNUM В Литве сегодня, 26 мая, открылись все избирательные участки, а граждане во втором туре изберут на следующие пять лет нового руководителя государства, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Во втором туре соперничают кандидат от консерваторов, хотя формально к ним не относящаяся, экс-министр финансов Литвы Ингрида Шимоните и также экономист, до президентской кампании советник президента крупнейшего в Литве банка, шведского SEB, Гитанас Науседа.

Оба кандидата по большому счёту — представители консервативной партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы. Науседа ещё перед предвыборной кампанией рассуждал даже об участии в праймериз партии, однако в итоге решил, что выдвинет свою кандидатуру, как самостоятельный претендент. Шимоните — формально также непартийная, однако в парламенте Литвы входит во фракцию консерваторов, а в правительстве консерватора Андрюска Кубилюса занимала пост министра финансов. Собственно, почти всю финансовую поддержку на выборах ей предоставила именно партия «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы.

В итоге, а это уже называют парадоксом этих президентских выборов в Литве, правый кандидат борется с правым кандидатом, при том, что традиционные предпочтения литовских избирателей все почти 30 лет независимости Литвы — левоцентристские. Литовские политологи этот парадокс объясняют тем, что избиратель не выяснял, к какой формальной идеологии относятся кандидаты. Ингрида Шимоните, говорят в Литве, получила симпатии городских жителей из-за своей самобытности и схожести с уходящей президентом Далей Грибаускайте. Шимоните уже называют «Грибаускайте 2.0».

Гитанас Науседа обеспечил популярность не только в крупных городах, где уступает Шимоните, но и в провинции. По мнению политологов, в первую очередь за счёт внешних данных: солидный, высокий, с буквально дикторским голосом, лёгкой сединой, не импульсивный, рассудительный и успешный. Гитанас Науседа — «Адамкус 2.0». Да ещё не только семейный, но и не бездетный, как Ингрида Шимоните или Даля Грибаускайте. Как и семья Валдаса Адамкуса. Единственным в истории Литвы президентом с детьми был Альгирдас Бразаускас и Роландас Паксас, который руководил страной совсем не долго и был отстранён в результате импичмента. Все остальные — бездетные. Однако в предвыборной кампании это не является ключевым моментом.

Почти все политологи и обозреватели заранее отдают победу именно Науседе, при том, что во время первого тура Ингрида Шимоните первые часы подсчёта голосов и вовсе находилась на третьем месте и не проходила во второй тур, но в итоге жители крупных городов сделали её победителем, обеспечив победой в том числе и над Науседой.

Разница в голосах между этими кандидатами в первом туре составила несколько тысяч голосов, что менее одного процентного пункта. Сейчас утверждается, что Шимоните сохранит за собой электорат, голосовавший за неё в первом туре, но все голоса остальных кандидатов уйдут Науседе.

Насколько такие прогнозы окажутся точными, станет ясно уже совсем скоро. Первые результаты голосования появятся примерно к 21.00 по местному времени (совпадает с московским), но они будут касаться данных малых самоуправлений, где, как ожидается, поддержку получит Науседа. Однако первые цифры ни в коем случае не будут означать победу именно этого кандидата. Ближе к полуночи начнут поступать данные крупных городов, где победителем, предположительно, окажется как раз Шимоните. Остаётся вопрос, хватит ли этих голосов, как было в первом туре выборов, не только догнать, но и перегнать Науседу.