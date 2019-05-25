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Галкин прокомментировал результаты шоу «Голос. Дети»

Политика

Накрутка голосов в пользу дочери Алсу все-таки испортила шоу

Галкин прокомментировал результаты шоу «Голос. Дети»
Okras
Голос. Дети

Москва, 25 мая 2019, 22:07 — REGNUM  Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин остался доволен финалом шоу «Голос. Дети», об этом 25 мая артист сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

«Я невероятно, как зритель, растроган этим справедливым финалом. Я хочу поздравить победителей, и я счастлив, что Первый канал нашел такое мудрое решение. Это было просто замечательно, трогательно, классно. Первый канал очень достойно вышел из этого конфликта», — отметил Галкин.

Напомним, итоги шоу «Голос. Дети» были отменены в связи с накруткой голосов в пользу дочери певицы Алсу, осуществленных неизвестными личностями. Дирекция Первого канала приняла решение провести повторный финал.

Однако победителей в нем выявлено не было — руководство телеканала приняло компромиссное решение: вручить главный приз каждому участнику, включая дочь Алсу.

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