Заместитель ростовского губернатора подал в отставку

Ростов-на-Дону, , 20:29 — REGNUM Сегодня, 25 мая, стало известно, что опустеет один из кабинетов в правительстве Ростовской области. Так, по собственному желанию должность заместителя губернатора покидает Юрий Молодченко. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе главы региона.

Соотвествующий пост будет освобождён 27 мая. Эта дата указана в документе, подписанном донским губернатором Василием Голубевым.

Стоит отметить, что внезапная отставка заместителя донского главы выглядит довольно странно на фоне происходящих событий на Дону. Так, по региону прокатилась серия задержаний крупных чиновников, в том числе и бывших. Причины арестов разные, но каждый из них подозревается в превышении должностных полномочий. Повлияли ли последние события на решение Молодченко, пока неизвестно.

Напомним, Молодченко на высоком посту находился с 2015 года. Чиновник занимался вопросами экономического развития Ростовской области, развития инвестиционной и инновационной деятельности, международного и межрегионального сотрудничества, имущественных и земельных отношений, установления тарифов. До этого с 2010 года он работал министром имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций региона.

Читайте ранее в этом сюжете: Кадровая разруха. Зашаталось ли кресло под губернатором Голубевым?