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Зеленский рассмотрит петицию об отставке главы своей администрации

Политика

Набравшая более 25 тыс. голосов петиция должна быть рассмотрена главой государства в течение 90 дней

Киев, 25 мая 2019, 17:29 — REGNUM  Электронная петиция об отставке главы администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана, зарегистрированная ранее на официальном сайте главы государства, набрала нужные для рассмотрения голоса.

«Мы… требуем немедленной отставки главы администрации президента Украины Богдана А.И. за нарушения закона «Об очистке власти», — говорится в тексте петиции.

Отметим, что набравшая более 25 тыс. голосов петиция должна быть рассмотрена главой государства в течение 90 дней.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 22 мая текущего года на сайте главы Украины была зарегистрирована петиция об отставке Владимира Зеленского.

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Политическая жизнь Украины
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