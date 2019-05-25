Полетит ли в Ереван секретарь Совета безопасности России?

Станислав Тарасов, , 16:08 — REGNUM

После того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о начале нового этапа революции и обвинил «карабахский клан в подготовке заговора», стало складываться устойчивое ощущение того, что Пашинян и члены его команды попали в жестокий цейтнот. Не исключено, что они оказались в провальном положении, когда под сомнением оказался заявленный ими политический курс.

Судите сами. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян «вдруг» сообщил, что готовится визит в Ереван секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева -«вопрос находится на стадии переговоров». Однако, по словам Григоряна, сначала он намерен провести 18 июня встречу в России с Патрушевым, после чего, возможно, тот и прилетит в Ереван. Странный анонс. Тем более что на сайте Совбеза России по этому поводу нет никакой информации. Есть другое. В самом начале «второго этапа армянской революции» Григорян отправился не в Россию, а к американцам. Зачем? Согласно данным армянской газеты «Грапарак», МИД Армении и посольство Армении в США готовило его встречу в Вашингтоне с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Но тот отказался, препроводив Григоряна к представителям своего офиса.

Сам секретарь Совбеза Армении в беседе с журналистами говорил следующее: «Визит можно разделить на две части: первая — встреча в Белом доме со специальным помощником президента США Фионой Хилл, с которой мы обсудили вопросы развития армяно-американских отношений, более эффективного использования всех имеющихся возможностей для этого. По части карабахского вопроса была отмечена важная роль США как страны-члена МГ ОБСЕ, государства, содействующего миру». И добавил, что в Вашингтоне «готовы поддержать реформы в Армении, в частности, реализуемые в системе полиции», заверяя, что «итоги его визита в США скоро станут видимыми», явно намекая на то, что выполнял он там специальную миссию по заданию Пашиняна. Остальное — банально.

Григорян встречался с экспертами German Marshal Fund, рассказывал им о «революции» в Армении, «возможностях», которые она «открыла армянскому обществу» и о готовящейся реформе судебной системы, которую власти вознамерились провести, но только после освобождения из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Только вот в чем оказия. По имеющейся у нас информации, на эту встречу не был приглашен пользующийся огромным влиянием в государственном департаменте США ведущий научный сотрудник Фонда Карнеги Пол Стронски. Который накануне открытым текстом заявлял, что «США значительно увеличили помощь Армении после перехода власти» и «в течение 6 месяцев Армения получила от США 14 миллионов долларов в качестве дополнительного финансирования».

При этом Стронски заметил, что «США готовы дать больше, особенно как только правительство Пашинян определится с приоритетами политики, их программа будет ясна». Однако Вашингтон не устраивает фактор «пребывание армянских саперов в Сирии вместе с российскими», ведь именно американцы «обучали этих саперов» в рамках программы «давней поддержки США разминирования в Армении». Но главное в высказываниях Стронски иное, звучащее как приказ: «У Пашиняна есть работа, он должен делать ее». Премьер ее и делает, как умеет. Раньше в карабахском вопросе армянское общество было едино, теперь его раскалывают. Армянский премьер пошел на открытое противостояние со Степанакертом в преддверии выборов президента Республики Арцах (Нагорный Карабах).

Теперь в Вашингтоне гадают, что будет дальше. Как пишет сотрудник американской правозащитной организации Freedom House Нейт Шенккан, «Пашинян, будучи не в силах добиться быстрых или устойчивых преобразований в стране, скатился к популизму, который привел его к власти, вступил в конфликт не только с судебными властями страны, демонстрируя недопустимое посягательство на независимость судебной системы». А политолог Геворг Осканян из Бирмингемского университета обращает внимание на то, что «на призыв Пашиняна блокировать суды откликнулись только около 1100 человек». И в такой обвальной ситуации на американском и российском направлениях Пашинян предпринял атаку на власти Нагорного Карабаха, обвинив их в заговоре и государственной измене. Якобы те собираются передать Азербайджану часть территории и возложить на него ответственность за это.

Все эта пестрая политическая мозаика дополняется еще одним моментом. Армянские издания со ссылкой на свои источники в МИД сообщают, что «после тяжелого телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым у Зограба Мнацаканяна резко повысилось артериальное давление» и «прибывшие в министерство врачи оказали ему необходимую помощь». Мы склонны верить этой информации, поскольку ситуация в Армении очень непростая. Армянская партия «Сасна црер» организовала сегодня автопробег в Арцах, который проходит под лозунгом «Одна Армения, одно государство». При этом говорить о том, что Степанакерт может отвернуться от Еревана, никому не приходит в голову. Хотя бы потому, что отворачиваться никому уже некуда.

Пока же остается один вопрос: помогут ли «Сасна Црер» Пашиняну или нужно готовиться к чему-то другому. Будем ждать, ведь многое происходит, как всегда, за кулисами.