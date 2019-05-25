Эксперт: Александр Беглов существенно опережает всех своих конкурентов

Санкт-Петербург, , 16:07 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов будет баллотироваться на пост губернатора Северной столицы на выборах, которые пройдут 8 сентября 2019 года.

Об этом он заявил 25 мая во время беседы с жителями Курортного района, администрацию которого он возглавлял в конце 1990-х годов.

«Было бы странно, если бы Александр Беглов не заявил о своем намерении баллотироваться, учитывая, что президент страны, назначал Александра Беглова временно исполняющим обязанности главы Санкт-Петербурга, с прицелом не то, чтобы тот баллотировался на губернаторский пост. И надо сказать, что у Александра Беглова уже есть, что предъявить избирателям», — отметил в беседе с корреспондентом ИА РЕ директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин.

«За то время, что он руководит городом, сформировалось стратегическое видение его развития, и этот проект стратегического развития города Александр Беглов представлял Законодательному собранию. Эта стратегия заключается в том, чтобы в Питере было удобно жить и работать самим петербуржцам в первую очередь. Она направлена на рядового жителя города. Люди нуждаются в социальной защите ‑ и Александр Беглов получает 10 миллиардов из федерального бюджета на строительство поликлиник, детских садов и школ. Он вводит дополнительные меры по поддержке многодетных матерей и пенсионеров, которые теперь могут бесплатно передвигаться на электричках. Вводит социальную карту для горожан, запускает масштабную программу по благоустройству города. Решена конкретная «болевая точка» для питерцев — строительство «судебного квартала в центре города» — было принято решение о переносе этого комплекса зданий, а на запланированном для него ранее месте решено разбить парк. Для питерцев это очень важно. Реализуются решения о снижении тарифов — сегодня прошла встреча с представителями ФАС. Если это удастся — это будет серьезнейшее достижение Александра Беглова», — рассказал политолог.

«Очевидно, что как он работал на позиции врио главы города, так и будет работать, как кандидат. Он существенно опережает всех своих конкурентов, у которых нет никакой стратегии развития города в принципе. Ничего, кроме гиперкритицизма», — завершил свой комментарий Павел Данилин.

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