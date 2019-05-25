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Россия может освободить моряков для начала переговоров — Зеленский

Политика

Не стоит ставить условия Москве

Киев, 25 мая 2019, 16:04 — REGNUM  Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в том случае, если Россия выполнит требование Международного трибунала Организации Объединённых Наций по морскому праву об освобождении украинских моряков-нарушителей и трех украинских боевых кораблей, которые были задержаны за незаконное проникновение на территорию РФ 25 ноября 2018 года, то тем самым Москва сделает шаг к «разблокированию переговоров». Об этом Зеленский написал сегодня, 25 мая, на своей странице в социальной сети Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков-нарушителей, против которых возбуждены уголовные дела и идёт суд. 24 украинских моряка по приказу бывшего президента Украины Петра Порошенко на трех кораблях должны были прорваться через российский Керченский пролив и выйти в Азовское море. Все они были задержаны российскими пограничникам.

Что касается трибунала, то украинский МИД назвал это промежуточное решение «победой Киева», а российская сторона в очередной раз заявила, что у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения Керченского инцидента.

Зеленский решил воспользоваться таким информационным поводом и попытался поставить Москве очередное условие.

Он пишет, что исполнение решения трибунала может стать «первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной».

«Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом», — написал президент Украины.

Стоит отметить, что ранее Зеленский уже не раз фактически расписывался в своей боязни идти на переговоры с Россией один на один. Москва отвечала, что к переговорам Россия всегда готова, но Киев должен реальными делами подтвердить свое стремление к миру. Если таковое конечно имеется. В противном случае никаких переговоров не будет.

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