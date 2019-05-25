МИД Украины назвал решение трибунала ООН «победой Киева»

Киев, , 15:47 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что решение Международного трибунала Организации Объединённых Наций по морскому праву в деле об инциденте в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, якобы является «победой» Киева. Об этом Зеркаль заявила сегодня, 25 мая.

«Это настоящая победа. Это то, за чем мы обращались в трибунал, и трибунал принял ясное и чёткое решение о немедленном освобождении кораблей и моряков», — заявила Зеркель.

Также она отметила, что по решению трибунал Россия и Украина в течение месяца должны представить свои отчёты по ситуации в Керченском проливе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России незамедлительно освободить 24 украинских моряка-нарушителя и три украинских боевых корабля, которые 25 ноября 2018 года незаконно вторглись на территории Российской Федерации. При этом трибунал не счел необходимым потребовать от Москвы прекращения уголовных дел в отношении украинских моряков-нарушителей.

Российская сторона не раз указывала, что у трибунал нет юрисдикции рассматривать Керченский инцидент, и какие-либо его решения российскую сторону ни к чему не обязывают.