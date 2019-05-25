Суббота, 25 Мая 2019 года
15:47:48 МСК

МИД Украины назвал решение трибунала ООН «победой Киева»

Политика

Решение не окончательное

Киев, 25 мая 2019, 15:47 — REGNUM  Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что решение Международного трибунала Организации Объединённых Наций по морскому праву в деле об инциденте в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, якобы является «победой» Киева. Об этом Зеркаль заявила сегодня, 25 мая.

«Это настоящая победа. Это то, за чем мы обращались в трибунал, и трибунал принял ясное и чёткое решение о немедленном освобождении кораблей и моряков», — заявила Зеркель.

Также она отметила, что по решению трибунал Россия и Украина в течение месяца должны представить свои отчёты по ситуации в Керченском проливе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России незамедлительно освободить 24 украинских моряка-нарушителя и три украинских боевых корабля, которые 25 ноября 2018 года незаконно вторглись на территории Российской Федерации. При этом трибунал не счел необходимым потребовать от Москвы прекращения уголовных дел в отношении украинских моряков-нарушителей.

Российская сторона не раз указывала, что у трибунал нет юрисдикции рассматривать Керченский инцидент, и какие-либо его решения российскую сторону ни к чему не обязывают.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить