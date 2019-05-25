МИД РФ прокомментировал решение трибунала ООН по Морскому праву

Москва, , 14:51 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало решение Международного трибунала Организации Объединённых Наций по Морскому праву в отношении Москвы по иску Украины из-за неудавшейся украинской провокации в Керченском проливе. Соответствующее заявление распространила сегодня, 25 мая, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади заявили, что возможность задействования Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для разрешения инцидента в Керченском проливе попросту исключена.

«Как ранее неоднократно отмечалось российской стороной, заявления, сделанные как Россией, так и Украиной, при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива», — сказано в заявлении МИД России.

Напомним, что российская сторона не раз заявляла, что юрисдикция трибунала ООН по Морскому праву не распространяется на инцидент в Керченском проливе, произошедший 25 ноября 2018 года, когда украинские боевые корабли пытались прорваться в российские территориальные воды.

Также МИД РФ указывает, что сегодняшнее решение трибунала вовсе не окончательное, оно лишь содержит требование к России отпустить украинских моряков-нарушителей и украинские боевые корабли, арестованные в Керченском проливе. При этом трибунал не считает необходимым требовать от Российской Федерации прекратить уголовное дело задержанных украинских моряков.

Российская сторона намерена и в будущем последовательно отстаивать свою позицию, в том числе и ту, что у трибунала нет юрисдикции рассматривать обстоятельства Керченского инцидента.

Украинский стороне МИД РФ посоветовал уважать и соблюдать российское законодательство, особенно на территории Российской Федерации. Тогда подобные инциденты происходить не будут.

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