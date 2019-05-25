Японским русофобам не нравятся наш «Бессмертный полк» и наша Победа

Анатолий Кошкин, , 14:15 — REGNUM

Японская правонационалистическая газета «Санкэй симбун» почему-то с двухнедельным опозданием «рассказала» читателям о праздновании в нашей стране 9 мая — Дня Победы. Рассказала в присущей ей русофобской манере. Было сообщено, что по случаю Дня Победы в «называемой в России Великой Отечественной Второй мировой войне» повсеместно в стране были проведены военные парады и «шествия людей по улицам с флагами победы в руках, целый день телевидение передавало интервью с родственниками погибших в войне». Так, корреспондент «Санкэй» Оно, видимо, прокомментировал шествие «Бессмертных полков».

Корреспондент сообщает о своем «смешанном чувстве», ибо «в Японии дата 15 августа (день объявления императором Хирохито о прекращении военных действий — А.К.) является «днем тишины», в отличие от «праздничного настроения» в России». Странное, право, сравнение, Оно-сан. Кто же и где празднует сокрушительное поражение и безоговорочную капитуляцию своей страны в развязанной ею же войне?

Объясняя японцам, отчего в России широко празднуют День Победы, корреспондент «Санкэй» считает, что причина де в том, что для «власти Путина «победа» — это одна из немногих возможностей сплотить народ, создать обстановку повышения престижа страны». И признает, что эффект достигается. Это подтверждается цифрами, которые приводит Оно: «Если на следующий год после развала СССР в 1991 году российский народ считали «великим» лишь 13 процентов населения России, то сейчас так считают уже 64 процента. А число считающих «Россию великой державой» за этот период возросло с 30 до 70 процентов».

Заметил японский журналист и то, что в условиях снижения (в России) показателей в экономике усиливаются призывы повышать обороноспособность, добиваться развития в военной области. При этом он, отмечая продолжающееся «введение ограничений свободы слова», видит «указания на то, что в России восстанавливается диктаторский режим одной партии». И автор статьи приходит к выводу: «В последние годы День Победы из дня поминовения погибших в войне окончательно превратился в пропагандистское мероприятие властей». В своем мнении корреспондент Оно опирается и на публикации таких российских изданий, как «Ведомости», «Новая газета» и некоторых других «ведущих газет».

Так что актер М. Виторган в своем непринятии празднования в нашей стране Дня Великой Победы, хотел того или нет, оказался в одном стане с апологетами японского милитаризма, требующими пересмотра итогов войны и недовольными восстановлением нашей страны в качестве державы, способной постоять за себя и дать отпор реваншистам различных мастей, в том числе и из Страны восходящего солнца.