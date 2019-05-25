Беглов принял решение баллотироваться в губернаторы Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, , 13:57 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов будет баллотироваться на пост губернатора Северной столицы на выборах, которые пройдут 8 сентября 2019 года.

Об этом врио губернатора заявил 25 мая во время беседы с жителями в ходе рабочей поездки в Курортный район, администрацию которого он возглавлял в конце 1990-х годов.

Вопрос о том, будет ли Беглов баллотироваться в губернаторы, задал Беглову глава районного Совета ветеранов Виктор Михайлов, передает издание Смольного «Петербургский дневник».

«Мы разработали стратегию, но это всего лишь бумаги, надо действовать, надо претворять ее в жизнь, поэтому я принимаю ваше предложение», — ответил врио губернатора.

Ранее с просьбой к Александру Беглову баллотироваться на выборах градоначальника обратились члены Общественной палаты Петербурга, активисты организаций ветеранов войны, вооруженных сил, блокадники и «Волонтёры Победы».

Выборы губернатора 31 мая назначит Законодательное собрание Санкт-Петербурга. С ними будут совмещены выборы депутатов муниципальных советов города.

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