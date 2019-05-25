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ВСУ получили от США два контрбатарейных радара

Политика

Установки будут использоваться в Донбассе

Киев, 25 мая 2019, 12:27 — REGNUM  Вооруженные силы Украины получили от США два контрбатарейных радара. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает пресс-служба кабинета министров Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

Речь идёт о контрбатарейных станциях класса AN/TPQ-36О. Эти установки предназначены для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника.

Отмечается, что с 2014 года, когда на Украине власть захватили бандеровцы и их приспешники, США уже передали Киеву 13 контрбатарейных радаров. При этом в 2016 году, бывший тогда президентом Пётр Порошенко заявил, что США передадут его стране ещё как минимум 14 контрбатарейных радаров.

Все эти установки ВСУ планирует использовать в Донбассе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в американском военном бюджете заложена отдельная статья на военную помощь Украине. В 2018 году на эти целы было выделено $200 млн, в 2019 году — уже $250 млн.

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