Суббота, 25 Мая 2019 года
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КНДР обвинила США в провале переговорам в Ханое

Политика

Переговоры фактически застопорились после провала саммита в Ханое

Пхеньян, 25 мая 2019, 11:21 — REGNUM  Северная Корея вновь обвинила США в провале переговоров в Ханое, которые прошли в конце февраля. Пхеньян требует от Вашингтона нового подхода к ведению переговоров, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление представителя МИД КНДР.

Пхеньян видит попытки США избежать ответственности за провал переговоров, заявили в северокорейском МИДе. С нынешним подходом, который заключается в жестком давлении на КНДР и нежелании идти на уступки, США не смогут достичь прогресса в переговорах, подчеркнул представитель МИД.

Фактически, диалог между двумя странами остановился, и на протяжении последних трёх месяцев неизвестно о каких бы то ни было договоренностях. При этом, в мае Северная Корея запустила несколько ракет меньшей дальности, что, впрочем, не является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, однако служит ясным сигналом недовольства Пхеньяна сложившейся ситуацией.

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Зарубежная хроника
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