Суббота, 25 Мая 2019 года
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Южная Корея выделит $3,5 млн на помощь Северной Корее

Политика

Средства будут направлены в международную гуманитарную организацию

Сеул, 25 мая 2019, 10:57 — REGNUM  Южная Корея внесла в ЮНИСЕФ 8 миллионов долларов, из них 3,5 миллиона будут направлены на реализацию гуманитарных проектов в Северной Корее по линии ООН. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В частности, ЮНИСЕФ планирует оказать помощь 450 тысячам детей в возрасте до пяти лет, страдающих от диареи, а также предоставить 2,8 миллионам человек лекарства от пневмонии — например, антибиотики. Однако средств, предоставленных Сеулом, недостаточно: ЮНИСЕФ нуждается в 19,5 миллионах долларов для оказания требуемой помощи северокорейским гражданам. Как бы то ни было, представитель организации Шима Ислам назвал вклад Южной Кореи щедрым.

По оценкам ЮНИСЕФ, граждане КНДР, и, в особенности, дети, страдают от недоедания — каждый пятый ребёнок обладает «чахлым» телосложением и низким ростом. Так как собственных ресурсов страны не хватает, гуманитарная помощь со стороны других государств и международных институтов позволяет в значительной мере исправить ситуацию, убеждены эксперты.

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Зарубежная хроника
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