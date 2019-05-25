Южная Корея выделит $3,5 млн на помощь Северной Корее

Сеул, , 10:57 — REGNUM Южная Корея внесла в ЮНИСЕФ 8 миллионов долларов, из них 3,5 миллиона будут направлены на реализацию гуманитарных проектов в Северной Корее по линии ООН. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В частности, ЮНИСЕФ планирует оказать помощь 450 тысячам детей в возрасте до пяти лет, страдающих от диареи, а также предоставить 2,8 миллионам человек лекарства от пневмонии — например, антибиотики. Однако средств, предоставленных Сеулом, недостаточно: ЮНИСЕФ нуждается в 19,5 миллионах долларов для оказания требуемой помощи северокорейским гражданам. Как бы то ни было, представитель организации Шима Ислам назвал вклад Южной Кореи щедрым.

По оценкам ЮНИСЕФ, граждане КНДР, и, в особенности, дети, страдают от недоедания — каждый пятый ребёнок обладает «чахлым» телосложением и низким ростом. Так как собственных ресурсов страны не хватает, гуманитарная помощь со стороны других государств и международных институтов позволяет в значительной мере исправить ситуацию, убеждены эксперты.