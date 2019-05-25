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Ливан: мы достигли прогресса в демаркации южной морской границы с Израилем

Политика

Бейрут готов установить безопасную морскую границу с Израилем

Бейрут, 25 мая 2019, 11:11 — REGNUM  Спикер ливанского парламента Набих Берри провел переговоры с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвидом Саттерфилдом. В ходе встречи Берри отметил явный прогресс в вопросе демаркации южной морской границы с Израилем.

По окончании встречи ливанский чиновник отметил, что переговоры с американским коллегой были плодотворными, выразив свою надежду на скорое решение вопроса демаркации южных границ страны. Об этом сообщает саудовское новостное агентство Asharq Al-Awsat.

В апреле текущего года Берри заявил командующему миротворческими силами ООН в Ливане генерал-майору Стефано дель Колу о том, что Бейрут готов установить морскую границу и особую экономическую зону с Израилем, аналогичную той, которая использовалась для демаркации сухопутной границы между двумя странами после ухода сил Израиля из южного Ливана в 2000 году. Кроме того, президент Ливана Мишель Аун представил послу США в Бейруте единую позицию страны в отношении демаркации границы.

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Зарубежная хроника
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