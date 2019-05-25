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Эр-Рияд: проект «Один пояс — один путь» отвечает интересам КСА

Политика

Посол КНР в Саудовской Аравии высоко оценил взаимодействие двух стран

Эр-Рияд, 25 мая 2019, 11:33 — REGNUM  Посол Китайской Народной Республики в Саудовской Аравии Чэнь Вэйцин провел праздничный ифтар по случаю празднования священного месяца Рамадан. В ходе ифтара китайский дипломат обсудил с саудовскими властями перспективы взаимодействия сторон в рамках реализации крупного экономического проекта «Один пояс — один путь». Посол КНР в Эр-Рияде высоко оценил уровень взаимодействия между двумя странами, подчеркнув, что Саудовская Аравия и Китай являются одними из ведущих сил диалога между цивилизациями. Об этом сообщает саудовское новостное агентство Asharq Al-Awsat.

Вэйцин также отметил, что двустороннее сотрудничество стран отвечает их стратегиями и несет общие выгоды, добавив, что стороны прилагают совместные усилия в деле обеспечения безопасности и стабильности в регионе и во всем мире посредством диалога между цивилизациями.

В свою очередь, власти Саудовской Аравии заявили, что экономические инициативы Китая соответствует саудовскому плану реформ «Видение-2030», указав на необходимость расширять сотрудничество между государствами.

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Зарубежная хроника
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